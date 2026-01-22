В этом может помочь просмотр фильмов об Украине, рассказывающих о важных исторических событиях. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких лент.

Какие фильмы посмотреть в День Соборности и Свободы Украины?

"Черкассы"

Это украинский художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Премьера ленты состоялась в феврале 2020 года.

Фильм рассказывает реальную историю обороны морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав. Все эти события происходят в марте 2014 года во время аннексии Крыма.

"Черкассы": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме сыграли украинские актеры, которые, к слову, сейчас стоят на защите страны, в частности Дмитрий Сова и Евгений Ламах. Оба приняли решение присоединиться к Вооруженным силам Украины и защищать государство от российского агрессора.

"20 дней в Мариуполе"

Фильм "20 дней в Мариуполе" должен увидеть каждый, ведь это не просто лента, которая принесла Украине Оскар. Это фильм, рассказывающий правду о событиях в Мариуполе в феврале-марте 2022 года – в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Мстислав Чернов и его команда находились в осаде, однако продолжали свою работу и зафиксировали кадры, которые стали безоговорочными символами войны: смерти детей, массовые захоронения, разрушенный роддом и другие преступления российских оккупантов.

"Зима в огне"

Украина до сих пор находится в огне, поэтому идеальным вариантом для вечернего просмотра может стать фильм "Зима в огне", премьера которого состоялась в 2015 году. Это документальная лента, собравшая хронику событий, которые разворачивались в Украине в течение зимы 2013–2014 годов.

"Зима в огне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тайный дневник Симона Петлюры"

Украинский фильм "Тайный дневник Симона Петлюры" – это историческая биографическая лента, премьера которой состоялась в 2018 году. Сюжет сосредотачивается на фигуре Симона Петлюры – главного атамана войск Украинской Народной Республики и лидера Директории УНР.

"Тайный дневник Симона Петлюры": смотрите онлайн трейлер фильма

Это история о заговоре с целью его уничтожения, о последних днях жизни деятеля. Сквозь призму его фигуры зритель погружается в историю всей Украины – трагическую и такую, что заставляет переосмыслить события эпохи УНР.