У цьому може допомогти перегляд фільмів про Україну, що розповідають про важливі історичні події. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок.

Які фільми подивитись у День Соборності та Свободи України?

"Черкаси"

Це український художній фільм режисера Тимура Ященка. Прем'єра стрічки відбулася в лютому 2020 року.

Фільм розповідає реальну історію оборони морського тральщика, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав. Усі ці події відбуваються в березні 2014 року під час анексії Криму.

"Черкаси": дивіться онлайн трейлер фільму

У стрічці зіграли українські актори, які, до слова, нині стоять на захисті країни, зокрема Дмитро Сова та Євгеній Ламах. Обидва ухвалили рішення приєднатися до Збройних сил України й захищати державу від російського агресора.

"20 днів у Маріуполі"

Фільм "20 днів у Маріуполі" має побачити кожен, адже це не просто стрічка, яка принесла Україні Оскар. Це фільм, що розповідає правду про події в Маріуполі в лютому-березні 2022 року – на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Мстислав Чернов та його команда перебували в облозі, однак продовжували свою роботу й зафіксували кадри, які стали беззаперечними символами війни: смерті дітей, масові поховання, зруйнований пологовий будинок та інші злочини російських окупантів.

"Зима у вогні"

Україна досі перебуває у вогні, тож ідеальним варіантом для вечірнього перегляду може стати фільм "Зима у вогні", прем'єра якого відбулася у 2015 році. Це документальна стрічка, що зібрала хроніку подій, які розгорталися в Україні протягом зими 2013–2014 років.

"Зима у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Український фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" – це історична біографічна стрічка, прем'єра якої відбулася у 2018 році. Сюжет зосереджується на постаті Симона Петлюри – головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера Директорії УНР.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивіться онлайн трейлер фільму

Це історія про змову з метою його знищення, про останні дні життя діяча. Крізь призму його постаті глядач занурюється в історію всієї України – трагічну й таку, що змушує переосмислити події доби УНР.