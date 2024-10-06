В воскресенье, 6 октября, украинцы празднуют День работников образования. Кино 24 поздравляет всех учителей с профессиональным праздником и предлагает по этому случаю посмотреть фильмы о школе и учителях.

Интересно 10 культовых фильмов, которые навсегда изменили мировой кинематограф

"Союз мертвых поэтов"

Учитель английского языка и литературы Джон Китинг сумел пробудить у своих учеников интерес к своему предмету. Так в элитной школе-интернате в городе Велтон вдохновленные школьники узнают больше о школьных годах их наставника и решают восстановить "Союз мертвых поэтов", в который входил Китинг в свое время.

"Союз мертвых поэтов": смотрите трейлер онлайн

"Школа рока"

В центре сюжета – Дьюи Финн, который обожает рок-н-ролл. Он больше всего стремится привести свою группу к победе, но товарищи выгоняют его из коллектива. Дьюи ошибочно отвечает на звонок, адресованный соседу, и соглашается преподавать в учебном заведении. Там он не может найти себе места, пока не приходит на репетицию на уроке музыки. И теперь задача Дьюи – не разоблачить ошибку раньше, чем нужно.

"Школа рока": смотрите трейлер онлайн

"ПолуНельсон"

Городской учитель средней школы имеет один секрет – склонность к наркотикам. Когда об этом узнает одна из учениц, у них завязывается неожиданная дружба. Они оказывают друг другу поддержку, в которой каждый так нуждается. Эта роль Райана Гослинга одна из недооцененных и забытых. Но за нее актер получил номинацию на Оскар.

"ПолуНельсон": смотрите трейлер онлайн

"Учитель на замену"

Фильм рассказывает о Генри Барте, учителя на замену, который получил очередное назначение. Теперь он должен преподавать английский язык и литературу в "опасной" школе, где оскорбления и ругань – обычное дело. Генри рассказывает о своем пути в этой школе и непонимании, с которым ему пришлось столкнуться как учителю.

"Учитель на замену": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы вдохновляют, заставляют стремиться к лучшему и показывают роль учителя в жизни каждого человека.