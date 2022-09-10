Бьемся за то, почему нет цены во всем мире, – Зеленский поздравил кинохудожников цитатой Довженко

Украина 10 сентября отмечает День украинского кино. В честь праздника Владимир Зеленский обратился к кинодеятелям и поздравил с праздником, использовав цитату Довженко.

Глава страны поздравил создателей экранного искусства и всех, для кого кино стало делом жизни, с профессиональным праздником – Днем украинского кино. Он пожелал здоровья, успеха, исполнения мечтаний и надежд.

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Зеленский поздравил кинодеятелей с Днем украинского кино

Владимир Зеленский в сообщении отметил, что сегодня Украина в огне, разожженном россией, отстаивает свою независимость и европейские ценности.

"Благодарен художникам, которые ныне открывают миру величие и духовную красоту Украины, ее необоримый народ, героически противостоящий агрессору, утверждает суверенитет и территориальную целостность своей страны. Спасибо всем, для кого украинское кино является голосом будущей победы свободы, кто творит кино", – подчеркнул он.

К тому же, сегодня не только День украинского кино, но и день рождения выдающегося кинематографиста Александра Довженко.

"Мы сражаемся за то, почему нет цены во всем мире, – за Родину", – говорил украинский гений мирового кино Александр Довженко, и мы, его потомки, обязательно победим захватчика!

– отметил Владимир Зеленский.

"Доброе и благополучие всем, вдохновение и удачи. Слава Украине! Слава украинскому кино!", – дополнил Президент Украины.