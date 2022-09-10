Очільник країни привітав творців екранного мистецтва та усіх, для кого кіно стало справою життя, із професійним святом – Днем українського кіно. Він побажав здоров’я, успіху, здійснення мрій та сподівань.

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Зеленський привітав кіномитців з Днем українського кіно

Володимир Зеленський в дописі зазначив, що сьогодні Україна в огні, розпаленому росією, відстоює свою незалежність і європейські цінності.

"Вдячний митцям, які нині відкривають світові велич і духовну красу України, її незборимий народ, що героїчно протистоїть агресору, утверджує суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Дякую всім, для кого українське кіно є голосом майбутньої перемоги свободи, хто творить кіно заради Перемоги", – наголосив він.

До того ж сьогодні не тільки День українського кіно, а й день народження видатного кінематографіста Олександра Довженка.

"Ми б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі, – за Батьківщину", – говорив український геній світового кіно Олександр Довженко, і ми, його нащадки, обов’язково переможемо загарбника!,

– зазначив Володимир Зеленський.

"Добра і благополуччя всім, натхнення й удачі. Слава Україні! Слава українському кіно!", – доповнив Президент України.

Цікаво. Українське кіно має доволі непросте життя. Кожного року ми все ставали кращими – відходили від радянських наративів до визнання власної ідентичності. До Дня Незалежності редакція Кіно 24 пригадала шлях українського кіно від 1991 року до сьогодні. Ви можете прочитати матеріал за посиланням.