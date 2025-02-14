Если вы относитесь к тем, кто не любит День влюбленных и хочет отдохнуть от лишней романтики, мы подготовили для вас специальную подборку фильмов. Вот три кинокартины, которые идеально подойдут тем, кто хочет избежать умиления и не видит смысла в праздновании этого дня.

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"Месть от кутюр"

По сюжету, в австралийской глубинке, в городке Дангатар, трагически умирает школьник при невыясненных обстоятельствах. Единственным свидетельством этого случая становится девушка, по имени Миртл, которую местные жители обвиняют в убийстве. При поддержке городского советника ее изгоняют из города, оставляя ее репутацию разрушенной.

"Месть от кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, через 25 лет Миртл возвращается в Дангатар, чтобы ухаживать за больной матерью. За это время она превратилась в стильную, уверенную в себе женщину, которая привлекает внимание каждого, кто ее видит. Ее красота и элегантность вносят новое дыхание в провинциальный городок. Но ее настоящая цель – не просто возвращение домой. Миртл отправилась в Дангатар с единственной целью: узнать правду о трагедии, произошедшей много лет назад, и отомстить тем, кто способствовал ее изгнанию.

"Железная леди"

По сюжету, события фильма разворачиваются в 1982 году, в период, когда премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер оказалась на грани политического кризиса. В это время ее карьера находилась под угрозой, и она пыталась найти пути для восстановления своей власти и поддержки среди общественности.

"Железная леди": смотрите онлайн трейлер фильма

Все эти события происходят накануне Фолклендской войны, конфликта, который должен был стать переломным моментом не только для британской политики, но и для ее личной судьбы. Тэтчер, известна своей решительностью и несокрушимостью, пытается сохранить свое влияние и авторитет, балансируя между внутренними политическими проблемами и внешними вызовами, возникающих перед Великобританией.

"Голда"

По сюжету, события разворачиваются в 1973 году, во время "Войны судного дня", когда конфликт на Ближнем Востоке достигает апогея. Египет, Сирия и Иордания решают атаковать Израиль, надеясь вернуть себе территории, потерянные во время предыдущих военных конфликтов. В этот момент страна оказывается на грани катастрофы, и ее судьбу должна решить Голда Меир – первая женщина-премьер-министр Израиля, которая оказывается перед тяжелым выбором.

"Голда": смотрите онлайн трейлер фильма

Голда Меир, известна своей решительностью и силой духа, пытается держать под контролем ситуацию, ведя страну через этот сложный и опасный период. Однако груз ответственности становится еще тяжелее, ведь за фасадом "железной леди", известной своей непоколебимостью и хладнокровием, скрывается мрачный секрет.