Якщо ви належите до тих, хто не любить День закоханих і хоче відпочити від зайвої романтики, ми підготували для вас спеціальну підбірку фільмів. Ось три кінокартини, які ідеально підійдуть тим, хто хоче уникнути розчулення і не бачить сенсу у святкуванні цього дня.

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"Помста від кутюр"

За сюжетом, в австралійській глибинці, в містечку Дангатар, трагічно помирає школяр за нез’ясованих обставин. Єдиним свідченням цього випадку стає дівчина, на ім'я Міртл, яку місцеві жителі звинувачують у вбивстві. За підтримки міського радника її виганяють з міста, залишаючи її репутацію зруйнованою.

"Помста від кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак, через 25 років Міртл повертається до Дангатара, щоб доглядати за хворою матір'ю. За цей час вона перетворилася на стильну, впевнену в собі жінку, яка привертає увагу кожного, хто її бачить. Її краса й елегантність вносять нове дихання в провінційне містечко. Але її справжня мета – не просто повернення додому. Міртл вирушила до Дангатара з єдиною метою: дізнатися правду про трагедію, що сталася багато років тому, і помститися тим, хто сприяв її вигнанню.

"Залізна леді"

За сюжетом, події фільму розгортаються в 1982 році, в період, коли прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер опинилася на межі політичної кризи. У цей час її кар'єра перебувала під загрозою, і вона намагалася знайти шляхи для відновлення своєї влади та підтримки серед громадськості.

"Залізна леді": дивіться онлайн трейлер фільму

Всі ці події відбуваються напередодні Фолклендської війни, конфлікту, який мав стати переломним моментом не лише для британської політики, а й для її особистої долі. Тетчер, відома своєю рішучістю та незламністю, намагається зберегти свій вплив та авторитет, балансуючи між внутрішніми політичними проблемами й зовнішніми викликами, що постають перед Великобританією.

"Ґолда"

За сюжетом, події розгортаються в 1973 році, під час "Війни судного дня", коли конфлікт на Близькому Сході досягає апогею. Єгипет, Сирія та Йорданія вирішують атакувати Ізраїль, сподіваючись повернути собі території, втрачені під час попередніх військових конфліктів. У цей момент країна опиняється на межі катастрофи, і її долю має вирішити Ґолда Меїр – перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю, яка опиняється перед важким вибором.

"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму

Ґолда Меїр, відома своєю рішучістю і силою духу, намагається тримати під контролем ситуацію, ведучи країну через цей складний та небезпечний період. Однак тягар відповідальності стає ще важчий, адже за фасадом "залізної леді", відомої своєю непохитністю та холоднокровністю, ховається похмурий секрет.