Иногда люди отказываются от отношений и боятся влюбляться, потому что перестают верить в любовь и романтику. Накануне Дня святого Валентина 24 Канал подготовил подборку сериалов, которые смогут восстановить веру в настоящую любовь.

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"Нормальные люди"

Годы выхода: 2020

Количество эпизодов: 12 серий

Драматический сериал создан по мотивам одноименного романа Салли Руни. Он рассказывает об отношениях между Марьянн и Коннеллом, случайный разговор которых меняет их жизни.

Этот сериал является хорошим выбором для тех, кто хочет снова поверить в любовь. Он не боится реалистично изображать все аспекты отношений, поэтому здесь бывают и грустные моменты. Однако это честная история о любви.

"Нормальные люди": смотрите трейлер онлайн

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Годы выхода: 2023

Количество эпизодов: 6 серий

События происходят в альтернативной Великобритании, где начинают устанавливать расовое равенство. Будущая королева Британии Шарлотта приезжает в Лондон, чтобы выйти замуж за Георга III.

Брак королевы Шарлотты и короля Георга был по расчету. Однако их отношения смогли перерасти в нечто большее на глубже – любви, которой удалось побороть различные трудности. В том числе и проблемы с психологическим здоровьем короля. Шарлотта никогда не переставала бороться за Георга, став королевой его сердца.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер онлайн

"Чужестранка"

Годы выхода: 2014 – до сих пор

Количество эпизодов: 7 сезонов, 91 серия

В центре событий сериала – Клэр Рендал, которая была медсестрой во времена Второй мировой войны. Во время отдыха со своим мужем в Шотландии Клэр внезапно с 1945 попадает в 1743 год, где назревает гражданская война. Теперь ей приходится учиться жить по новым правилам.

В этом сериале показывают историю любви через века. Здесь много интимных сцен, невероятной химии между главными героями и красивые пейзажи в придачу.

"Чужестранка": смотрите трейлер онлайн