Песню можно послушать на всех музыкальных платформах, клип можно посмотреть на ютубе и соцсетях исполнителей. Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 2 марта.

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Премьера клипа на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Артем Пивоваров, подаривший свой голос главному герою мультфильма Лукашу, стал автором мелодии "Язык ветра", саундпродюсером и композитором, а также работал над аранжировкой.

Прослушать песню можно на музыкальных платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Itunes.

Текст будущего хита создан Артемом и Кристиной в соавторстве – слова писали каждый для своего куплета. Трек звучит в одной из сцен мультфильма, дающей начало романтической истории главных героев.

Это эмоциональная композиция о любви, несмотря на различные обстоятельства и смертельную опасность. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был посвящен 14 февраля,

– говорит Артем Пивоваров.

"Язык ветра" в исполнении Пивоварова и Соловий: смотрите клип на саундтрек к "Мавке"

Съемки клипа на песню происходили в Киеве в январе этого года в одном из павильонов киностудии FILM.UA. Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком – Сергей Ревуцкий, а волшебные образы для исполнителей создала талантливая Звонка Сивик.

Фото с участием Артема и Кристины в фантазийных локациях / Фото Студия Animagrad (FILM.UA Group)

Сообщается, что вскоре клип на еще один саундтрек Молчания "Песня Леса" представит Кристина Соловий.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн