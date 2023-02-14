Пісню можна послухати на усіх музичних платформах, кліп можна переглянути на ютубі та в соцмережах виконавців. Прем’єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться вже 2 березня.

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Прем’єра кліпу на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Артем Пивоваров, який подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу, став автором мелодії "Мова вітру", саундпродюсером та композитором, а також працював над аранжуванням.

Прослухати пісню можна на музичних платформах Apple Music, Spotify, Youtube Music, Deezer, Tidal, Itunes.

Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.

Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини й смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був присвячений до 14 лютого,

— говорить Артем Пивоваров.

"Мова вітру" у виконанні Пивоварова та Соловій: дивіться кліп на саундтрек до "Мавки"

Зйомки кліпу на пісню відбувалися в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником — Сергій Ревуцький, а чарівні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик.

Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях / Фото Студія Animagrad (FILM.UA Group)

Повідомляється, що незабаром кліп на ще один Мавчин саундтрек "Пісня Лісу" представить Христина Соловій.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн