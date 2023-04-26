В специальном выпуске журналист покажет одну из командировок президента, а также зрители смогут увидеть, как проходит день Владимира Зеленского во время полномасштабной войны.

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Когда состоится премьера

Премьера спецпроекта "Год. За кадром" состоится 28 апреля в 21:30 на телеканале "1+1". Дмитрий Комаров изнутри смог увидеть, как проходят командировки главы государства, как работает его команда. В этом спецвыпуске впервые раскроют неизвестные факты. А также Владимир Зеленский расскажет об общении с родными, переживаниях, подробностях личной жизни.

Кадры и особенно интервью, снятые во время войны, имеют особую ценность. Их нельзя оставлять на полках. Тем более – интервью с самыми влиятельными военными руководителями страны. Каждое их слово навсегда запечатлевается в истории. По материалам, снятым во время войны, наши потомки и документалисты будут изучать этот сверхсложный и очень важный период в нашей истории. Поэтому так важно оставлять как можно больше свидетельств нынешних событий,

– отметил путешественник.

Кроме дня Владимира Зеленского также покажут полные интервью, не вошедшие в документальный фильм "Год". Это разговоры с самыми влиятельными и главными лицами государства, которые вместе с нашими военными делают все, чтобы приблизить победу.