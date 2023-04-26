У спеціальному випуску журналіст покаже одне з відряджень президента, а також глядачі матимуть можливість побачити, як проходить день Володимира Зеленського у час повномасштабної війни.

Не пропустіть 14 мільйонів гривень за два вікенди: "Люксембург, Люксембург" вражає глядачів в кіно

Коли відбудеться прем'єра

Прем'єра спецпроєкту "Рік. За кадром" відбудеться 28 квітня о 21:30 на телеканалі "1+1". Дмитро Комаров зсередини зміг побачити, як відбуваються відрядження глави держави, як працює його команда. У цьому спецвипуску вперше розкриють досі невідомі факти. А також Володимир Зеленський розповість про спілкування з рідними, переживання, подробиці особистого життя.

Кадри та особливо інтерв'ю, зняті під час війни, мають особливу цінність. Їх не можна залишати на полицях. Тим паче – інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожне їхнє слово назавжди закарбовується в історії. По матеріалах, знятим під час війни, наші нащадки ц документалісти будуть вивчати цей надскладний та дуже важливий період в нашій історії. Тому так важливо залишати якомога більше свідчень нинішніх подій,

– зазначив мандрівник.

Окрім дня Володимира Зеленського також покажуть повні інтерв'ю, які не увійшли до документального фільму "Рік". Це розмови з найвпливовішими й найголовнішими обличчями держави, які разом з нашими військовими роблять все, щоб наблизити перемогу.