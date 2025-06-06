Остросюжетный фильм, который захватывает с первых минут и никого не оставляет равнодушным: что это за лента

6 июня в Украине отмечают ежегодный профессиональный праздник работников средств массовой информации. Поэтому именно сегодня – прекрасная возможность выбрать для просмотра ленту, главным героем которой является журналист.

Кино 24 нашли такую остросюжетную киноисторию, которая точно не оставит вас равнодушными. Фильм "Тысячу раз "спокойной ночи"" (2013) уже собрал большое количество одобрительных зрительских отзывов и готов снова покорять сердца.

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Что известно о фильме "Тысячу раз "спокойной ночи""

Лента "Тысячу раз "спокойной ночи"" – это ирландско-норвежский драматический фильм режиссера Эрика Попе. Лента рассказывает о ведущем военном фотографе Ребекке. Это женщина, которая может сфотографировать группу террористок с невероятной глубиной.

"Тысячу раз "спокойной ночи"": смотрите онлайн трейлер фильма

У Ребекки есть муж, однако ему очень трудно воспринимать ту мысль, что жена может в любой момент погибнуть во время выполнения своего задания. Кроме того, у нее есть дочери, которые также волнуются за судьбу мамы. Поэтому ее семья ставит ультиматум: или ты выбираешь свою работу, или семейную жизнь. Для Ребекки этот выбор становится очевидным. Только время покажет, было ли это правильное решение.

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