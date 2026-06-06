4 интригующих фильма с высокими рейтингами, где журналисты –главные герои

Журналисты –это люди, которые любят слово и факты. Именно 6 июня в Украине ежегодно отмечают День журналиста. В этом году этот праздник приходится на субботу, поэтому это отличный день для того, чтобы расслабиться за просмотром фильма.

А чтобы совместить приятное времяпрепровождение с праздником, который сегодня отмечают, в материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов, где журналисты являются главными героями. Выбирайте ленту для просмотра и погружайтесь в эту профессию сквозь призму увлекательных сюжетов.

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"В центре внимания"

Это биографическая криминальная драма, премьера которой состоялась в 2015 году. События фильма разворачиваются в 2001 году, когда в газету The Boston Globe приходит новый редактор Марти Барон. Ознакомившись с работой редакции, он обращает внимание на материал об архиепископе Бостона, который не отреагировал на обвинения в педофилии в отношении одного из священников.

"В центре внимания": смотрите онлайн трейлер фильма

Команда журналистов берется за расследование и вскоре понимает, что проблема гораздо масштабнее, чем казалось сначала. Так начинается одно из самых громких журналистских расследований в истории.

"Вся президентская рать"

Этот фильм вышел на экраны в 1976 году. В центре сюжета – противостояние между редакцией газеты The Washington Post и администрацией президента Ричарда Никсона.

"Вся президентская рать": смотрите онлайн трейлер фильма

Журналисты получают информацию о том, что представители президента прослушивали своих политических оппонентов. Они начинают расследование, которое неоднократно заходит в тупик, но в конце концов приводит к разоблачению одного из самых громких политических скандалов в истории США.

"Зодиак"

Этот высокорейтинговый фильм вышел в 2007 году. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о серии жестоких преступлений, всколыхнувших Сан-Франциско.

"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма

За дело берутся детективы и журналисты, которые пытаются выйти на след серийного убийцы. Впереди их ждут годы поисков, ложных зацепок и сложных расследований.

"Убить посланника"

Премьера этого фильма состоялась в 2014 году. В центре сюжета – журналист-расследователь Гэри Уэбб, который наталкивается на информацию о масштабной схеме наркотрафика, связанную с ЦРУ.

"Убить посланника": смотрите онлайн трейлер фильма

После публикации материалов он начинает получать угрозы и сталкивается с давлением с разных сторон. Несмотря на опасность для себя и своей семьи, журналист отказывается останавливаться и продолжает искать правду.