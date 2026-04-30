Кто из актеров нашумевшего экш-триллера "КИЛЛХАУС" служит в армии

23 апреля в украинский прокат вышел тактический экш-триллер "КИЛЛХАУС". За основу фильма взята реальная спасательная спецоперация с помощью дронов, которую ГУР МО, СБУ и 3-я отдельная штурмовая бригада провели летом 2022 года.

Режиссером ленты стал Любомир Левицкий, а к ее созданию были привлечены 200 действующих военнослужащих. Кто из актеров "КИЛЛХАУСА" служит в армии, читайте в материале 24 Канала.

Кто из актеров фильма "КИЛЛХАУС" служит?

Денис Капустин сыграл в фильме главную роль – командира роты ударных беспилотников 3-й ОШБр с позывным "Сид". После завершения съемок актер мобилизовался в батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.

Решение вызревало постепенно. Это был комплексный процесс. В значительной степени повлияли очень близкие потери: мой друг пропал без вести, а другой коллега погиб. Что-то внутри переключилось. Будто, пока они воевали, было время заниматься своими делами. А когда они ушли – пришло мое время,

– объяснял Капустин в интервью "Украинским новостям".

Кто еще снялся в фильме "КИЛЛХАУС"?

Одну из главных ролей сыграл Сергей Стрельников, известный по сериалам "Дело НБР", "Белла Вита", "Ключи от правды", "Врач по призванию", а также по фильму "Довбуш". Интересно, что актер сначала отказался от съемок в фильме "КИЛЛХАУС", об этом он рассказал в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

Потому что присутствовал момент совести. Мне не хотелось играть военного, не будучи им. Режиссер Любомир убедил меня, что нам это необходимо, что им необходим я в этой истории. К тому же те скиллы, которые мне предоставили ребята (военные – 24 Канал) – это золотая история, которую надо использовать,

– признался Стрельников.

В то же время в интервью Алине Доротюк в 2023 году Сергей отмечал, что готов пойти на фронт, когда придет его время. Актер также говорил, что дважды ходил в военкомат, но его разворачивали.

Заметим, что к съемкам "КИЛЛХАУСА" также присоединились экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий и экс-глава СБУ Василий Малюк.

Кроме того, в экшн-триллере сыграли американская журналистка Одри Макалпин, Владислава Каравай, Александра Сорока, Валерий Величко, Карина Тимошенко, Павел Текучев и Сергей Смиян.

О чем фильм "КИЛЛХАУС"?

В центре сюжета – мужчина и женщина, которые отправляются в опасную зону, чтобы выкупить свою 14-летнюю дочь из оккупации, но попадают под обстрел. К спецоперации по спасению ребенка присоединяются бойцы Третьей штурмовой бригады, а также подразделения ГУР и СБУ.

Позже ситуация осложняется, ведь российское командование выдвигает ультиматум: обменять девочку на американскую журналистку Одри Макалпин, которая работает в зоне боевых действий. Женщина должна сделать сложный выбор: эвакуироваться вместе с группой ЦРУ или помогать спасать других.