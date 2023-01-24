Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" покажут в кинотеатрах Украины 2 марта 2023 года. Лента объединила вокруг себя известных украинских актеров, певцов, музыкантов, культурных деятелей и телеведущих. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба мультфильма.

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Украинские звезды в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

В специальном видео зрители смогут увидеть и услышать мощный звездный состав, а также анимационных героев из Мира Людей и Мира Леса, которых они озвучили. Главная героиня Мавка заговорит голосом хрупкой Наталки Денисенко, актрисы театра, кино и дубляжа

Движения и пластика Берегине Лесу подарила прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Повар, а певица Кристина Соловой исполнила в мультфильме две песни "Мовки". Это уникальный опыт, когда к созданию анимационной героини были привлечены сразу три звездных личности.

Телеведущий в прошлом, а ныне основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула подарил свой голос чопорному Фролу, стилисту Килины. Озвучивание прошло еще до начала полномасштабной войны. Участие в проекте "Мавка" стало последней работой Сергея в развлекательной сфере, завершив свою карьеру актера и шоумена. "Хотя образ Фрола совсем не похож на образ Сергея, он быстро вошел в роль, импровизировал и придумывал шутки для своего героя прямо в студии звукозаписи", – говорят в пресс-службе фильма.

Фрола вряд ли можно назвать положительным героем, но я как раз таких и люблю. Потому что положительные персонажи всегда пресны. А здесь можно поиграть с характером. Плюс он меняется на протяжении мультфильма. Где-то он подлый, где-то мужественный, а где-то совсем не тот, за кого себя выдает. Счастлив завершить свою актерскую карьеру именно с Фролом,

– говорит Сергей Притула.



Сергей Притула в мультфильме "Мавка. Лесная песня" / Фото прессслужбы

Музыкант Олег Скрипка дублировал Повелителя Небытия, одного из четырех Высших Духов Природы — Того, Который в Скале Сидит. А народная артистка Украины и актриса Наталья Сумская воплотила роль Знахарки, мудрой целительницы.

Актер Назар Заднепровский подарил свой голос уважаемому Старейшине Лесу — Лесовику. Лукашев Дядя Лев заговорил голосом музыканта Олега Фагота Михайлюты. Телеведущая Екатерина Осадчая получила уникальную возможность дублировать сразу нескольких героинь — украинских женщин всех возрастов: "Для этого ей пришлось менять тембр голоса, учитывая, какую именно героиню она будет озвучивать".

Нина Матвиенко, певица и народная артистка Украины, расскажет предысторию, с которой начинается мультфильм "Мавка. Лесная песня".

Голоса украинских звезд в мультфильме "Мавка. Лесная песня": смотрите ролик

Кроме этого, как отметили в пресс-службе фильма, к процессу дублирования также присоединились участники этногруппы "ДахаБраха" – Нина Гаренецкая, Марко Галаневич, Елена Цыбульская и Ирина Коваленко. Они стали прообразами для героев ленты и "сыграли" самих себя — музыкантов, друзей Лукаша, вдохновивших его слушать себя и идти к своей мечте.

Также группа создала саундтреки к мультфильму — адаптацию народной песни "Кроковеє колесо", которые уже узнают и любят поклонники по всему миру, и аутентичную украинскую "Веснянку", которой анимационные персонажи встречают весну. Также в мультфильме прозвучит песня из народного творчества "Шо з-под дуба" в исполнении бенда.

Саундтрек-веснушка в исполнении этногруппы "ДахаБраха": смотрите видео

Известно также, что певец Артем Пивоваров дублировал Лукаша, актриса и шоувумен Елена Кравец — злодей Килину, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина воплотила Русалку Водяницу, а певец Михаил Хома (DZIDZIO) - Шумщика Гука. Кроме этого, зрители услышат пение Марички Квитки, победительницы шоу "Голос країни-12", артистки, этнографини, фольклористки и директора бывшего Украинского Института Истории Моды, эксперты которого помогали команде "Мавки" разработать традиционный наряд для персонажей ленты. В мультфильме создатели использовали аутентичную народную песню "Гарная" в исполнении певицы, являющейся саундтреком другого знакового цикла "Наследие", посвященного украинской культуре.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн