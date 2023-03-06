О Мавке сегодня говорят все – и это не удивительно. Она в трендах и сегодня лицом украинской анимации. После показа в Украине Мавка поедет радовать зарубежных зрителей и презентовать им украинскую культуру.

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"Мавка" заговорит на разных языках во всем мире

26 февраля мультфильм впервые показали в Саудовской Аравии, 27 февраля во Львове, 1 марта – в Киеве. Впоследствии его представят во Франции, позже в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В интервью "Фокусу", режиссер мультфильма Олег Маламуж отметил, что права на показ мультфильма проданы более чем в 80 странах: "Это почти вся Европа, Латинская Америка, США и Канада, регион MENA (арабские страны), Австралия, Новая Зеландия, Корея и это не предел". Он дополнил, что FILM.UA Distribution представляет проект практически на каждом кинорынке, а продажи продолжаются.

Мультфильм феноменален тем, что на большинство территорий продано именно кинотеатральные права. "Мавка" заговорит на разных языках по всему миру. Дистрибьюторы в некоторых странах будут даже привлекать звезд, чтобы те перепели саундтреки. Все промоматериалы (трейлеры, постеры и прочее) будут также локализованы, – заявил он.

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Почему стоит пойти в кино "Мавку": 5 причин

Это один из самых дорогих мультфильмов. В нем качественная анимация и изысканные костюмы. Смета ленты составляет более 187 миллионов гривен. "Мавка создавалась с большой любовью и вниманием к каждой детали. Многие вещи в контексте разработки проекта и 3D-анимации были новаторскими для Украины, и фильм действительно сделан на достойном европейском уровне, мы можем гордиться качеством нашего продакшна", – поделился продюсер ленты Егор Олесов. Голоса персонажам "Мавки" дали самые популярные украинские звезды. Среди них: Наталья Денисенко, Нина Матвиенко, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула. Нимфа выступает сильной и отзывчивой. Как отметил режиссер, "Мавка" - Берегиня и Душа Лесу, она добрая, отзывчивая, в ней хватает и женственности, и обаяния. Но перед угрозой она становится бесстрашной и становится в защиту своего мира. Судя по отзывам фокус-групп, аудитории близок характер Мавки – то, как она действует в зависимости от обстоятельств. Шаг за шагом. За ней приятно и интересно следить". Когда Мавке угрожает опасность, она становится огненной: "Мы крайне терпеливы, пока красные линии не перейдены. Кто сталкивался с украинским характером – тот знает. Что касается глаз Мавки, их цвет меняется в зависимости от настроения", – сказал режиссер. То есть, в Мавке мы также видим черты настоящей украинской защитницы. Мультфильм со счастливым исходом. Нам сегодня не хватает положительных новостей и событий. А на "Мавке", можно и поплакать, и посмеяться. Однако все заканчивается положительно. "Наша история – о том, что из самой страшной ситуации можно выйти победителем", – поделился Олег Маламуж. В мультфильме звучат волшебные саундтреки: адаптация народной песни "Шагая колесо", которые уже узнают и любят поклонники во всем мире, и аутентичная украинская "Веснянка", которой анимационные персонажи встречают весну. Также в мультфильме раздается песня из народного творчества "Шо из-под дуба" в исполнении бенда. А также – "Язык ветра" в исполнении Кристины Соловий и Артема Пивоварова.

"Язык ветра" в исполнении Пивоварова и Соловий: смотрите клип на саундтрек к "Мавке"