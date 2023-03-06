Про Мавку сьогодні говорять усі – і це не дивно. Вона у трендах і є сьогодні обличчям української анімації. Після показу в Україні, Мавка поїде тішити закордонних глядачів і презентувати їм українську культуру.

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"Мавка" заговорить різними мовами у всьому світі

26 лютого мультфільм вперше показали у Саудівській Аравії, 27 лютого у Львові, 1 березня у Києві. Згодом його представлять у Франції, пізніше у Європі, а також у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

В інтерв’ю для видання "Фокус", режисер мультфільму Олег Маламуж зазначив, що права на показ мультфільму продано у понад 80 країнах: "Це майже вся Європа, Латинська Америка, США та Канада, регіон MENA (арабські країни), Австралія, Нова Зеландія, Корея і це не межа". Він доповнив, що FILM.UA Distribution представляє проєкт практично на кожному кіноринку, а продажі продовжуються.

Мультфільм феноменальний тим, що на більшість територій продано саме кінотеатральні права. "Мавка" заговорить різними мовами по всьому світу. Дистриб'ютори в деяких країнах навіть залучатимуть зірок, щоб ті переспівали саундтреки. Усі промоматеріали (трейлери, постери та інше) будуть також локалізовані, – заявив він.

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Чому варто піти в кіно "Мавку": 5 причин

Це один із найдорожчих українських мультфільмів. У ньому якісна анімація та вишукані костюми. Кошторис стрічки становить понад 187 мільйонів гривень. "Мавка створювалась з великою любов’ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну", – поділився продюсер стрічки Єгор Олесов. Голоси персонажам "Мавки" дали найпопулярніші українські зірки. Серед них: Наталка Денисенко, Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула. Мавка виступає сильною та чуйною. Як зазначив режисер, "Мавка" — Берегиня та Душа Лісу, вона добра, чуйна, у ній вистачає і жіночності, і чарівності. Але перед загрозою вона стає безстрашною і стає на захист свого світу. Судячи з відгуків фокус-груп, аудиторії близький характер Мавки — те, як вона діє залежно від обставин. Крок за кроком. За нею приємно та цікаво стежити". Коли Мавці загрожує небезпека, вона стає вогняною: "Ми вкрай терплячі, доки червоні лінії не перейдені. Хто стикався з українським характером — той знає. Що стосується очей Мавки, їх колір змінюється залежно від настрою", – сказав режисер. Тобто у Мавці ми також бачимо риси справжньої української захисниці. Мультфільм зі щасливим фіналом. Нам сьогодні бракує позитивних новин та подій. А на "Мавці", можна і поплакати, і посміятися. Проте, все закінчується позитивно. "Наша історія — про те, що із найстрашнішої ситуації можна вийти переможцем", – поділився Олег Маламуж. У мультфільмі звучать чарівні саундтреки: адаптація народної пісні "Кроковеє колесо", що вже впізнають і люблять прихильники у всьому світі, та автентична українська "Веснянка", якою анімаційні персонажі зустрічають весну. Також у мультфільмі лунає пісня з народної творчості "Шо з-под дуба" у виконанні бенду. А також – "Мова вітру" у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова.

"Мова вітру" у виконанні Пивоварова та Соловій: дивіться кліп на саундтрек до "Мавки"