"Долгожданная встреча": Денисенко показала теплое фото с мужем-военным

Звезда "Крепостной" Наталья Денисенко давно не виделась с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ. Однако сегодня актер приехал в семью на долгожданную встречу.

Недавно звезда делилась, что очень скучает по мужу, которого долго не отпускают домой. Но наконец-то настал радостный момент встречи – Андрей Фединчик вместе с семьей дома.

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Наталья Денисенко встретилась с мужем-военным

На своей странице в инстаграме звезда опубликовала теплое семейное фото со словами: "Наконец-то вместе. Долгожданная встреча".

Андрей Фединчик приехал домой / Фото с инстаграма Наталки Денисенко

Реакция сети

"Береги Господи наших Великих Защитников на каждом шагу";

"Приветствую Вас, это настоящее счастье. Вы так этого ждали";

"Такие милые! Спасибо Андрею за защиту! Пусть Бог бережет";

"Будьте всегда вместе и всегда будьте счастливы";

"Супер! Скорее бы все мужчины вернулись домой с Победой";

"Счастье в глазах".

Напомним, актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте. Недавно Денисенко сообщила, что мужчина написал завещание по ее имени. Актриса призналась, что иногда слишком эмоциональна, но пытается продолжать жить дальше и работать, а с актером часто общается по телефону.

Кроме того, в конце февраля актриса поздравила своего мужа с днем рождения и показала увлекательные фото с передовой. Они также провели в этом году Новый год по отдельности, ведь Фединчика не отпустили со службы.