Нещодавно зірка ділилася, що дуже сумує за чоловіком, якого довго не відпускають додому. Але нарешті настав радісний момент зустрічі – Андрій Федінчик разом зі сім’єю вдома.

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Наталка Денисенко зустрілася з чоловіком-військовим

На своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала тепле сімейне фото зі словами: "Нарешті разом. Довгоочікувана зустріч".

Андрій Федінчик приїхав додому / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Реакція мережі

"Бережи Господи наших Великих Захисників на кожному кроці";

"Вітаю Вас, це справжнє щастя. Ви так цього чекали";

"Такі милі! Дякуємо Андрію за захист! Хай Бог береже";

"Будьте завжди разом і завжди будьте щасливі";

"Супер! Скоріше б усі чоловіки повернулися додому з Перемогою";

"Щастя в очах".

Нагадаємо, актор Андрій Федінчик зараз захищає Україні на фронті. Нещодавно Денисенко повідомила, що чоловік написав заповіт на її ім’я. Актриса зізналася, що іноді надто емоційна, але намагається продовжувати жити далі та працювати, а з актором часто спілкується телефоном.

Крім того, в кінці лютого акторка привітала свого чоловіка з днем народження та показала захопливі фото з передової. Вони також провели цього року Новий рік окремо, адже Федінчика не відпустили зі служби.