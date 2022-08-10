Звезда сериала "Район Беверли-Гиллз" впала в кому: врачи пока не могут дать прогнозы
Источник:Инстаграм Дениз Дауз
Американская актриса и режиссер Дениз Дауз впала в кому из-за сложной формы менингита. Звезда наиболее известна по роли миссис Ивонн Тизли в драматическом телесериале "Район Беверли-Гиллз".
О тяжелом состоянии и болезни актрисы сообщила ее сестра Трейси. В соцсетях она обратилась к подписчикам Дауза и сообщила причины комы. К слову, врачи пока не могут давать прогнозы.
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Дениз Дауз впала в кому
Я прошу поддержки и молитв за меня, мою сестру и единственную ближайшую семью Дениз Дауз. В настоящее время она находится в больнице в коме, вызванной вирулентной формой менингита,
– написала Трейси.
По словам сестры, врачи не знают, когда Дауз выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами. "Она яркая актриса и режиссер, у нее впереди много лет", – дополнила она.
Трейси также поделилась, что очень тяжело переживает это событие, впрочем, пытается не унывать, а поддерживать нуждающихся.
"Мнения, молитвы и поддержка очень ценятся. Я прочитала ваши комментарии и хочу поблагодарить всех", – подытожила сестра.
Дениз Дауз впала в кому / Скриншот из инстаграммы звезды
Фильмография Дениз Дауз
Кроме роли Ивонн Тизли в драматическом телесериале "Район Беверли-Гиллз", актриса сыграла в:
- "Реквием по мечте";
- "Анатомия Грэй";
- "Совершенно секретно";
- "Касл";
- "Снегопад";
- "Стамптаун".
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