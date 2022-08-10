Звезда сериала "Район Беверли-Гиллз" впала в кому: врачи пока не могут дать прогнозы

Американская актриса и режиссер Дениз Дауз впала в кому из-за сложной формы менингита. Звезда наиболее известна по роли миссис Ивонн Тизли в драматическом телесериале "Район Беверли-Гиллз".

О тяжелом состоянии и болезни актрисы сообщила ее сестра Трейси. В соцсетях она обратилась к подписчикам Дауза и сообщила причины комы. К слову, врачи пока не могут давать прогнозы.

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Дениз Дауз впала в кому

Я прошу поддержки и молитв за меня, мою сестру и единственную ближайшую семью Дениз Дауз. В настоящее время она находится в больнице в коме, вызванной вирулентной формой менингита,

– написала Трейси.

– воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека. Бактериальная или вирусная инфекция обычно вызывает воспалительный процесс.

По словам сестры, врачи не знают, когда Дауз выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами. "Она яркая актриса и режиссер, у нее впереди много лет", – дополнила она.

Трейси также поделилась, что очень тяжело переживает это событие, впрочем, пытается не унывать, а поддерживать нуждающихся.

"Мнения, молитвы и поддержка очень ценятся. Я прочитала ваши комментарии и хочу поблагодарить всех", – подытожила сестра.



Дениз Дауз впала в кому / Скриншот из инстаграммы звезды

Фильмография Дениз Дауз

Кроме роли Ивонн Тизли в драматическом телесериале "Район Беверли-Гиллз", актриса сыграла в:

"Реквием по мечте";

"Анатомия Грэй";

"Совершенно секретно";

"Касл";

"Снегопад";

"Стамптаун".

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