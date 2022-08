Актриса скончалась на своем калифорнийском ранчо в окружении семьи и друзей. У нее был рак молочных желез. Ее коллега из фильма "Бриолин" Джон Траволта почтил память звезды и сказал, что она "сделала нашу жизнь гораздо лучше".

Умерла Оливия Ньютон-Джон: что известно

У звезды впервые диагностировали рак в 1992 году. После этого благотворительный фонд Olivia Newton-John Foundation собрал миллионы фунтов стерлингов в поддержку исследований об этой болезни.

В заявлении больницы, которая руководит Центром здоровья и исследований рака Оливии Ньютон-Джон в Мельбурне, и была открыта после кампании звезды, говорится, что она "вдохновляла и поддерживала" персонал и пациентов каждый день.

Мы невероятно благодарны за особые отношения с Оливией на протяжении многих лет. Ее щедрая поддержка и подарок вселили надежду и изменили жизнь тысяч больных раком… Она была светом в конце тоннеля для многих людей,

– говорится в заявлении.

В сообщении, которое в социальных сетях разместил супруг Ньютон-Джон Джон Истерлинг, говорится, что она умерла в понедельник, назвав ее "символом триумфов и надежды".

Австралийский музыкант и актриса британского происхождения достигла коммерческого успеха как кантри-певица и продала миллионы пластинок по всему миру. Но всемирную известность ей принесла роль старшеклассницы Сэнди в фильме "Бриолин" экранизации бродвейского мюзикла, повествующего о жизни американской молодежи.

Картина стала самым кассовым хитом 1978 года и принес актрисе три огромных хита, в частности You're The One That I Want и Summer Nights, оба исполненных с партнером фильма Джоном Траволтой. Это послужило катализатором смены как ее имиджа, так и ее музыкального толка.

Воспоминания коллег об Оливии Ньютон-Джон

После сообщения о ее смерти десятки поклонников, а также известные деятели мира развлечений поделились щемящими сообщениями и воспоминаниями.

Актриса Стокард Ченнинг, сыгравшая Риццо в "Бриолине", сказала: "Я не знаю, знала ли я красивее человека".

Оливия была воплощением лета – ее солнечность, теплота и грация – вот что всегда приходит мне в голову, когда я думаю о ней. Мне ее не будет хватать,

– дополнила она.

Певец Род Стюарт назвал ее "идеальной женщиной, великолепной, с большим самообладанием и определенным австралийским изяществом".

Ее штаны из спандекса в "Бриолине" были моим источником вдохновения для моей эры "Да ты думаешь, я сексуальный", – добавил он, имея в виду обтягивающий культовый черный наряд, который она носила в финале фильма.

Американская телеведущая Опра Уинфри сказала, что ее "позитивность просто заразительна". "Тебя не будет хватать, Оливия", – написала она.

Траволта написал в инстаграме: "Твое влияние было невероятным. Я так тебя люблю. Мы увидимся в будущем, и будем снова вместе". "Твой с первого момента, как я тебя увидел и навсегда!" – добавил он, закончив: "Твой Дэнни, твой Джон!".

Режиссер фильма Рэндал Клейзер сказал, что дружил с Ньютон-Джон 40 лет и "она никогда не менялась, она всегда была именно такой, какой все ее представляют".

Она была очаровательной, милой, теплой... О ней можно сказать столько клише, но в ее случае все это было правдой,

– вспомнил он.

Диди Конн, сыгравшая Френчи в "Бриолине", рассказала BBC Newsnight: "Она была такой большой узором, и ее личность была такой красивой, чистой и милой".

Певица Кайли Миноуг назвала ее источником вдохновения, а Дионн Уорвик – "одним из самых приятных людей, с которыми он имел удовольствие записываться и выступать".

Легенда австралийского рока Джон Фарнем, давний друг и с которым Ньютон-Джон выпустила свой последний студийный альбом, сказал, что ее "очень не хватит", и что "за этой культовой улыбкой скрывался ярый боец".