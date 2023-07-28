В 2019 году Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Герд за клевету после того, как Герд написала статью, опубликованную в Washington Post, в которой она назвала себя "публичным лицом, подвергшимся домашнему насилию". В 2020 году актер проиграл в Великобритании отдельное дело о клевете против газеты Sun, которая в прессе назвала его "побойщиком жен".

Смотрите также Измена отменяется: у Джонни Деппа впервые прокомментировали слухи о визите в Москву

Netflix опубликовал трейлер сериала "Депп против Герд"

Первые слушания по делу о клевете в США состоялись в 2022 году в Виргинии, и присяжные постановили, что Герд опозорила Деппа. Это была ужасная ситуация, распространившаяся соцсетями и всколыхнувшая весь мир.

Авторы документального сериала Channel 4 "Депп против Герд" провели свое расследование, чтобы понять, что на самом деле произошло между бывшими супругами. Всего получится три эпизода. В них покажут, как освещали скандал в медиапространстве. В проекте использованы записи трансляций из зала суда.

"Депп против Герд": смотрите трейлер сериала

Следует заметить, что это не первый проект о скандальном суде. Ранее шоу снимало канал Discovery+. В него включили интервью с адвокатами Деппа, кадры с экспертами по правовым вопросам и журналистами.

Напомним, в июне 2022 года суд закончился тем, что Деппа признали невиновным, а Герд был назначен штрафом. Суд присудил Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а Герд – 2 миллиона долларов. Впрочем, семеро присяжных решили, что актер также оговорил бывшую жену, а именно назвал ее заявление о насилии "мистификацией".