Это высокорейтинговые детективы, которые захватывают с первых минут и держат в напряжении до самого финала. Выбирайте своего фаворита в материале Кино 24 и наслаждайтесь просмотром после рабочего дня.

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"Обычные подозреваемые"

Обычно за каждым преступлением стоит мотив. Обычно во время опознания есть хотя бы один подозреваемый. Но этот случай – не из разряда обычных. Пятеро криминальных элементов случайно оказываются в одном месте и решают провернуть совместное дело.

Однако за кулисами действует кто-то значительно более влиятельный – загадочная фигура, имя которой наводит ужас на всех преступников мира. Он имеет для них другую цель. Это – не просто преступление, и они – не просто подозреваемые.

"Обычные подозреваемые": смотрите онлайн трейлер фильма

Фанатам жанра также непременно понравятся ленты, такие как "Невидимый гость" і "Невидимый свидетель".

Эти киноистории уже успели покорить сердца зрителей и получили высокие оценки на авторитетных сайтах кинокритиков. Поэтому выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром запутанной истории, которая держит в напряжении до финальных титров.

Кстати, украинская актриса Антонина Хижняк, которая сыграла в популярном детективе "Ключи от правды", снялась в новом остросюжетном сериале: что это за лента.