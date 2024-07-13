2 невероятных детективных мини-сериала, которые можно посмотреть за вечер

Детективные мини-сериалы всегда пользуются популярностью среди зрителей. Они позволяют погрузиться в увлекательные расследования, разгадывать загадки и наблюдать за мастерством детективов, не тратя на это много времени.

Кино 24 расскажет о двух мини-сериалах, которые разворачиваются довольно стремительно, но способны захватить внимание зрителя. Долго ждать развязки не придется: преступник станет известным всего за несколько эпизодов.

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"Черная птица"

Криминальный триллер, основан на реальных событиях. Сериал рассказывает историю Джимми Кина, сына полицейского, который приговорен к десяти годам заключения за хранение наркотиков. Однако ему предоставляется уникальная возможность: обменять свою свободу на выполнение очень рискованного задания.

Джимми должен получить доверие Ларри Холла – серийного убийцы, которого подозревают в убийстве нескольких женщин. Его задача – вытянуть из Ларри признание и найти места захоронений жертв. Сериал держит в напряжении до последней минуты, предлагая зрителям психологически сложный и насыщенный сюжет.

"Черная птица": смотрите трейлер онлайн



"Мейр из Исттауна"

"Мейр из Исттауна" – это американский детективный мини-сериал, который получил высокую оценку от критиков и зрителей. Главную роль исполняет Кейт Уинслет, которая играет Мейр Шихан, детективку из провинциального городка в Пенсильвании.

Мейр расследует жестокое убийство молодой девушки, параллельно пытаясь удержать свою личную жизнь на плаву. Она сталкивается со многими трудностями, но ее преданность делу помогает двигать расследование вперед. Мини-сериал отличается напряженным сюжетом и неожиданными поворотами.

"Мейр из Исттауна": смотрите трейлер онлайн

Эти два сериала предлагают зрителям неповторимые истории, которые захватывают с первых минут. Они идеально подходят для вечера, когда можно окунуться в мир расследований и тайн