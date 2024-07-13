Кіно 24 розповість про два мінісеріали, які розгортаються доволі стрімко, але здатні захопити увагу глядача. Довго чекати на розв'язку не доведеться: злочинець стане відомим всього за кілька епізодів.

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"Чорний птах"

Кримінальний трилер, заснований на реальних подіях. Серіал розповідає історію Джиммі Кіна, сина поліціянта, якого засуджено до десяти років ув'язнення за зберігання наркотиків. Однак йому надається унікальна можливість: обміняти свою свободу на виконання дуже ризикованого завдання.

Джиммі має здобути довіру Ларрі Холла – серійного вбивці, якого підозрюють у вбивстві кількох жінок. Його завдання – витягнути з Ларрі зізнання та знайти місця поховань жертв. Серіал тримає в напрузі до останньої хвилини, пропонуючи глядачам психологічно складний і насичений сюжет.

"Чорний птах": дивіться трейлер онлайн



"Мейр з Істтауна"

"Мейр з Істтауна" – це американський детективний мінісеріал, який отримав високу оцінку від критиків та глядачів. Головну роль виконує Кейт Вінслет, яка грає Мейр Шихан, детективку з провінційного містечка у Пенсильванії.

Мейр розслідує жорстоке вбивство молодої дівчини, паралельно намагаючись утримати своє особисте життя на плаву. Вона постає перед багатьма труднощами, але її відданість справі допомагає рухати розслідування вперед. Мінісеріал вирізняється напруженим сюжетом та несподіваними поворотами.

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер онлайн

Ці два серіали пропонують глядачам неповторні історії, які захоплюють з перших хвилин. Вони ідеально підходять для вечора, коли можна зануритися у світ розслідувань та таємниць