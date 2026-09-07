5 популярных детективных сериалов, которые скрасят ваш вечер

Запутанные убийства, опасные секреты, шпионы и даже супергерои-детективы. Все то, что вам сейчас точно нужно. Так что если вечером хочется не просто смотреть сериал, а вместе с героями ломать голову над вопросом "кто это сделал?" –, выбор есть.

24 Канал собрал пятерку новых сериалов для вечернего просмотра. Оторваться от них будет очень и очень сложно.

"Паук-нуар"

Нью-Йорк 1930-х годов. Бывший супергерой и частный детектив Бен Рейли, которого играет Николас Кейдж, расследует загадочные преступления и постепенно погружается в собственное травматическое прошлое.

Что говорят критики: они хвалят атмосферу нуара и игру Кейджа. На Rotten Tomatoes сериал получил 92% одобрения критиков.



"Паук-нуар": смотреть трейлер

"Неистовая"

Бывшая полицейская Элис Блэк расследует смерть богатого мужчины, которая может оказаться убийством. Параллельно таинственная девушка охотится на состоятельных мужчин – и эти две истории постепенно пересекаются.

Что говорят критики: сериал уже успел получить положительные отзывы за напряженный сюжет и ярких персонажей. 81 балл из 100 на Metacritic.



"Неистовая": смотреть трейлер

"ДВРЗ против шпиона"

Знакомые участковые Бондарь и Дзюба на этот раз берутся за дело об исчезновении британского дипломата. И обычное районное дело быстро превращается в шпионскую историю с двойниками и заговорами.

Здесь будет много юмора, курьезов и даже настоящий семейный дуэт – Вячеслав и Иван Довженко.



Премьера – 7 сентября на ICTV2.



"ДВРЗ против шпиона": смотреть трейлер

"Пропавшая"

В небольшом городке пропадает жена директора частной школы. Муж становится главным подозреваемым, но полицейская Энни Кесседи не верит в его вину.

Что говорят критики: они отмечают напряженную атмосферу и загадку, которую сериал постепенно раскрывает. На Rotten Tomatoes – 100% одобрения критиков.



"Пропавшая": смотреть трейлер

"Фонари"

Двое представителей Корпуса Зеленых Фонарей расследуют жестокое убийство в Небраске. Обычное преступление оказывается частью гораздо более масштабной и опасной истории.

Что говорят критики: хвалят сочетание детектива, фантастики и супергеройского жанра. На Metacritic сериал имеет 74 балла.



"Фонари": смотреть трейлер





Ну а закрепить эффект стоит подборкой сериалов-триллеров, которые будут не менее интересными.