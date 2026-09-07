24 Канал зібрав п’ятірку свіжих серіалів для вечірнього перегляду. Відірватись буде ну дуже складно.
"Павук-нуар"
Нью-Йорк 1930-х. Колишній супергерой і приватний детектив Бен Рейлі, якого грає Ніколас Кейдж, розслідує загадкові злочини та поступово занурюється у власне травматичне минуле.
Що кажуть критики: вони хвалять атмосферу нуару та гру Кейджа. На Rotten Tomatoes серіал отримав 92% схвалення критиків.
"Павук-нуар": дивитись трейлер
"Несамовита"
Колишня поліцейська Еліс Блек розслідує смерть багатого чоловіка, яка може виявитися вбивством. Паралельно таємнича дівчина полює на заможних чоловіків – і ці дві історії поступово перетинаються.
Що кажуть критики: серіал уже встиг отримати схвальні відгуки за напружений сюжет і сильних персонажів. 81 бал зі 100 на Metacritic.
"Несамовита": дивитись трейлер
"ДВРЗ проти шпигуна"
Знайомі дільничні Бондар і Дзюба цього разу беруться за зникнення британського дипломата. І звичайна районна справа швидко перетворюється на шпигунську історію з двійниками та змовами.
Тут буде багато гумору, курйозів і навіть справжній родинний дует – В’ячеслав та Іван Довженки.
Прем’єра – 7 вересня на ICTV2.
"ДВРЗ проти шпигуна": дивитись трейлер
"Зникла"
У невеликому містечку зникає дружина директора приватної школи. Чоловік стає головним підозрюваним, але поліцейська Енні Кесседі не вірить у його провину.
Що кажуть критики: вони відзначають напружену атмосферу та загадку, яку серіал поступово розкриває. На Rotten Tomatoes – 100% схвалення критиків.
"Зникла": дивитись трейлер
"Ліхтарі"
Двоє представників корпусу Зелених Ліхтарів розслідують жорстоке вбивство в Небрасці. Звичайний злочин виявляється частиною значно більшої та небезпечнішої історії.
Що кажуть критики: хвалять поєднання детективу, фантастики та супергеройського жанру. На Metacritic серіал має 74 бали.
"Ліхтарі": дивитись трейлер
Ну а закріпити ефект варто добіркою серіалів трилерів, які будуть не менш цікавими.