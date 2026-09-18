Не нужно ждать финала сезона: 5 сериалов, в каждой серии которых разворачивается новое дело
Иногда не хочется ждать три сезона, чтобы наконец узнать, кто убийца. Гораздо приятнее: новая серия – новое преступление, расследование, несколько подозреваемых и финал примерно через 40 минут.
24 Канал подготовил подборку триллеров, которые отлично подойдут вам на выходные.
"Менталист"
Годы: 2008 – 2015I
IMDb: 8,2
Джейн когда-то выдавал себя за экстрасенса, а теперь помогает полиции раскрывать преступления благодаря наблюдательности и прекрасному пониманию человеческого поведения. В каждой серии – новое дело, хотя через весь сериал проходит большая охота на серийного убийцу Красного Джона.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сюжетную линию называли не слишком оригинальной, зато игру Саймона Бейкера – главной причиной смотреть дальше. Другими словами, велосипед не изобрели, но едет он прекрасно.
"Менталист": смотреть триллер
"Скорпион"
Годы: 2014 – 2018
IMDb: 7,1
Команда гениев берется за чрезвычайные ситуации, где обычных полицейских методов уже недостаточно: хакеры, технологические угрозы, катастрофы и миссии, в которых на раздумья традиционно отводится пять минут.
Что говорят критики: первый сезон получил 42% на Rotten Tomatoes. Сериал называют интересным, увлекательным и с довольно продуманными сюжетными линиями.
"Скорпион": смотреть трейлер
"Тело как доказательство"
Годы: 2011 – 2013
IMDb: 7,1
После аварии нейрохирург Меган Гант вынуждена покинуть операционную и становится судебно-медицинским экспертом. С тех пор тела буквально "рассказывают" ей, что произошло, а полиции остается лишь успевать за ее выводами.
Что говорят критики: первый сезон получил 50% на Rotten Tomatoes. Критики считали сериал довольно стандартным, но отмечали Дану Дилейни, которая вытягивала даже самые привычные сюжетные ходы.
"Тело как доказательство": смотреть трейлер
"Блудный сын"
Годы: 2019 – 2021
IMDb: 7,6
Криминальный психолог Малкольм Брайт прекрасно понимает серийных убийц. И неудивительно – его собственный отец является одним из них. Малкольм помогает полиции раскрывать новые убийства, параллельно пытаясь разобраться с семейной травмой, растянувшейся на два сезона.
Что говорят критики: первый сезон имеет 56% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили Майкла Шина, хотя часть обозревателей считала, что сериал слишком часто уходит в юмор вместо настоящего психологического напряжения.
"Блудный сын": смотреть трейлер
"Ризолли и Айлс"
Годы: 2010 – 2016
IMDb: 7,7
Детектив Джейн Риццоли и судмедэксперт Мора Айлз раскрывают убийства в Бостоне. Одна действует жестко и прямолинейно, другая полагается на науку – классическая формула, которая здесь работает прежде всего благодаря химии между главными героинями.
Что говорят критики: первый сезон получил 41% на Rotten Tomatoes. Сериал упрекали в клише и знакомых сюжетах, однако отмечали сильный дуэт главных героинь и достаточно увлекательные криминальные дела.
"Ризолли и Айлс": смотреть трейлер
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