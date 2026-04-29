3 высокорейтинговых детективных сериалов, которые не будут отпускаться до последней серии

Детективные сериалы идеально подходят для людей, любящих закрученные, динамичные и увлекательные сюжеты. Часто не знаешь, что случится в следующем эпизоде и чем вообще закончится история.

24 Канал подготовил список высокорейтинговых детективных сериалов, от которых вам будет сложно оторваться. Они затягивают из первой серии, поэтому готовьтесь к бессонным ночам.

Не упустите Проект, что начиналась как шутка: сериал Marvel с рейтингом 91% получит 2 сезон

Лучшие детективные сериалы: список

"Мейр из Исттауна"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb : 8.4/10

Мейр Шиен была звездой школьной баскетбольной команды, поэтому жители пригорода Филадельфии ее хорошо помнят. Однако главная героиня уже давно не занимается спортом, а работает детективом.

Женщина испытала немало испытаний. Мейр неудачно вышла замуж, а ее сын покончил жизнь самоубийством. Она воспитывает внука вместе с дочерью. Как-то детектив берется за расследование убийства.

"Мейр из Исттауна": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шерлок"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 13

: 13 Рейтинг IMDb : 9.0/10

Сюжет разворачивается вокруг сыщика Шерлока Холмса и его верного напарника доктора Ватсона. На дворе XXI век, записки заменили мобильные телефоны, мемуары – онлайн блог, а трубку – никотиновый пластырь. Не изменилось лишь одно: Шерлок и доктор Ватсон расследуют преступления и делают это гениально.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Линкольн для адвоката"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 40

: 40 Рейтинг IMDb : 7.8/10

В центре сюжета – успешный адвокат Микки Голлер, проживающий в Лос-Анджелесе. Он возвращается к работе, а защищать людей мужчине помогает его верная команда: бывшая жена Лорна Крейн, ее жених Сиско и водитель Изи. Микки к тому же должен выполнять родительские обязанности, ведь имеет дочь от первого брака.

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие культовые сериалы посмотреть?

Раньше наша редакция делала подборку культовых сериалов. Среди них: