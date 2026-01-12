3 детективных сериала, которые можно посмотреть за день

Детективные сериалы – одни из самых интересных, ведь имеют запутанный сюжет, герои разгадывают различные тайны, раскрывают сложные дела и тому подобное. В каждой серии происходят новые и неожиданные события.

24 Канал подготовил подборку детективных мини-сериалов, которые можно посмотреть за день. В свое время они стали достаточно популярными среди украинских зрителей.

Какие детективные сериалы можно посмотреть за день?

"Чудовище внутри меня"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

В центре сюжета – писательница Эгги Виггс, которая потеряла сына. После этого она перестала вести публичный образ жизни и писать. Однажды магнат недвижимости Найл Джарвис покупает дом рядом, и к женщине приходит вдохновение.

Дело в том, что ранее мужчину подозревали в исчезновении жены. Эгги пытается узнать правду, подвергая себя опасности. Главная героиня сталкивается с демонами Найла и собственными.

"Резиденция"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.7/10

События сериала разворачиваются в Белом доме. Во время государственного ужина там произошло убийство, за расследование которого берется эксцентричная детектив Корделия Капп. Под подозрением – все сотрудники резиденции.

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.4/10

В сериале рассказывается о разбитой горем Анне, которая проводит свои дни одинаково. Женщина пьет вино и наблюдает за жизнью за окном. Однажды в доме напротив поселяется привлекательный мужчина с дочкой, и у главной героини появляется надежда. Но вдруг Анна становится свидетелем жестокого убийства.

