Один из самых рейтинговых детективов в мире, который должны посмотреть все поклонники жанра

Многие киноманы отдают предпочтение именно жанру детектива, и на это есть веские причины. Детективы всегда обладают способностью держать зрителя в напряжении, вызывая любопытство и неуемное желание узнать, как будет развиваться сюжет.

Если вы являетесь поклонником детективного жанра, вам обязательно следует обратить внимание на ленту "Доктор Кто: День Доктора". В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете фильма.

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О чем сюжет фильма "Доктор Кто: День Доктора"

По сюжету юбилейного спецвыпуска "Доктор Кто: День Доктора", Доктор отправляется в свое самое большое путешествие, посвященное 50-летию сериала. События разворачиваются одновременно в нескольких разных эпохах и местах, что усиливает ощущение масштабности и значимости этой истории.

В 2013 году что-то ужасное просыпается в Лондонской Национальной Галерее. Что именно произошло, выясняет Доктор, когда он попадает в эпицентр необъяснимых событий, угрожающих безопасности всего мира. Тем временем в 1562 году, в Англии времен Елизаветы I, назревает смертельный заговор, который может изменить ход истории. Угроза, нависшая над Англией, связана с большими политическими интригами и, разумеется, не может оставить Доктора равнодушным.

"Доктор Кто: День Доктора": смотрите онлайн трейлер фильма

Но самая большая опасность скрыта в космосе, где происходит огромная битва, приближающаяся к своему разрушительному завершению. Все эти события – совсем не случайны. Вся реальность оказывается под угрозой, когда опасное прошлое самого Доктора возвращается и начинает преследовать его. Теперь Доктору придется не только разгадать сложные загадки, но и столкнуться с теми демонами своего прошлого, которые он пытался забыть.

Кстати, если вы любите такие ленты, то новейший украинский детективный сериал уже наделал шума в сети.