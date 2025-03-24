Якщо ви є прихильником детективного жанру, вам обов'язково слід звернути увагу на стрічку "Доктор Хто: День Доктора". У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет фільму.

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Про що сюжет фільму "Доктор Хто: День Доктора"

За сюжетом ювілейного спецвипуску "Доктор Хто: День Доктора", Доктор вирушає у свою найбільшу подорож, присвячену 50-річчю серіалу. Події розгортаються одночасно в кількох різних епохах та місцях, що підсилює відчуття масштабності та значущості цієї історії.

У 2013 році щось жахливе прокидається в Лондонській Національній Галереї. Що саме сталося, з'ясовує Доктор, коли він потрапляє в епіцентр незрозумілих подій, що загрожують безпеці всього світу. Тим часом в 1562 році, в Англії часів Єлизавети I, назріває смертельна змова, яка може змінити хід історії. Загроза, що нависає над Англією, пов'язана з великими політичними інтригами й, зрозуміло, не може залишити Доктора байдужим.

"Доктор Хто: День Доктора": дивіться онлайн трейлер фільму

Але найбільша небезпека прихована у космосі, де відбувається величезна битва, що наближається до свого руйнівного завершення. Усі ці події – зовсім не випадкові. Вся реальність опиняється під загрозою, коли небезпечне минуле самого Доктора повертається і починає переслідувати його. Тепер Доктору доведеться не тільки розгадати складні загадки, але й зіткнутися з тими демонами свого минулого, які він намагався забути.

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