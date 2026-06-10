4 детективных сериала на Netflix, от которых будет трудно оторваться
Если вы любите увлекательные, запутанные и динамичные сюжеты, то стоит обратить внимание на детективы. В последние годы вышло немало крутых сериалов в этом жанре, которые действительно стоят просмотра.
24 Канал составил подборку детективных сериалов, которые доступны на Netflix. Это интересные истории с высоким рейтингом, которые уже стали популярными среди зрителей.
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Детективные сериалы на Netflix, которые стоит посмотреть
"Хороших девочек не убивают"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Пип Фитц-Амоби не уверена, что школьницу Энди Белл пять лет назад убил ее парень. Главная героиня берется за расследование дела и создает исследования на эту тему.
"Хороших девочек не убивают": смотрите онлайн трейлер сериала
"Люпен"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 17
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Отца Ассана Диопа обвинили в краже, к которой он не причастен. Спустя много лет он собирается украсть колье французской королевы Марии-Антуанетты, которое принадлежит состоятельной семье Пеллегрини.
Мужчина стремится отомстить семье, которая несправедливо обвинила его отца в преступлении. Вдохновением для Асанна становится его любимый персонаж, благородный грабитель Арсен Люпен.
"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убегай"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
Отчаявшийся отец Саймон Грин ищет свою дочь-беглянку Пейдж. Он ввязывается в дело об убийстве и раскрывает тайны, которые могут разрушить его семью.
"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала
"Харри Холе"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 9
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Сюжет разворачивается вокруг блестящего, но проблемного детектива Харри Холе. Он следит за серийным убийцей и одновременно борется со своим коррумпированным коллегой Томом Ваалером.
"Харри Холе": смотрите онлайн трейлер фильма
Кстати, ранее мы писали, когда выйдет 4 сезон сериала "Люпен".