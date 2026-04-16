Вы ведете собственное расследование вместе с героями, пока не раскроете дело. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита для просмотра и наслаждайтесь уже сегодня.

Какие детективные сериалы поразят поклонников жанра?

"Гарри Голе" (Netflix)

Новый норвежский сериал, на который фанаты романов ждали годами, наконец-то оправдал ожидания. Детектив Гарри Холе – гений следствия с алкогольной зависимостью, психологическими травмами и полной неспособностью к нормальному общению – расследует серию ритуальных убийств в Осло. Параллельно он ведет собственную войну против коррумпированного коллеги.

Автор серии книжных бестселлеров Ю Несбе написал сценарии ко всем 9 эпизодам и выступил шоураннером. Музыку создали легендарные Ник Кейв и Уоррен Эллис ("Как робкий Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Ветреная река").

Осло здесь предстает как Готем со скандинавским акцентом: темные переулки, грязь и летнее солнце, которое почему-то совсем не добавляет света. А самое главное – это не просто качественный экшн с крутыми машинами, а настоящие психологические "кошки-мышки".

В главных ролях: Тобиас Зантельман, Юэль Киннаман ("Робокоп", "Видоизмененный углерод"), Питер Стормар ("Фарго", "Константин").

"Дело НБР" (ICTV2)

Новый сериал от "Дело НБР" рассказывает историю Чрезвычайного Бюро Расследований, созданного для раскрытия самых сложных и резонансных убийств. Во главе отдела стоит опытный и брутальный следователь Коваль (Сергей Стрельников). В его команду попадают четверо профессионалов с загадочным прошлым: гениальный хакер Лаки, патологоанатом Неля, оперативник Слава и криминалистка Аида. Все они разные, однако их объединяет высокий профессионализм. Но долго ли коллеги смогут держать в секрете собственные "грехи"?

Сериал имеет впечатляющую визуальную составляющую благодаря операторской работе Сергея Ревуцкого ("Возвращение", "Пряча бывшую"), который при создании атмосферы вдохновлялся хитовым "Днем шакала". Каждое преступление в этой детективной истории – настоящее искусство с неочевидными, но чрезвычайно интересными зацепками.

Премьеру смотрите уже 20 апреля в 20:00 на телеканале ICTV2.

В главных ролях: Сергей Стрельников ("Довбуш", "Белла Вита"), Вера Кобзарь ("АТП Перевозчики"), Иван Блиндар ("Я, Победа и Берлин"), Михаил Дзюба ("Каховский объект", "Короли рэпа"), Тамара Морозова ("БожеВильные", "Буча"), Анастасия Рула ("Первые ласточки").

"Дедлок" (Prime Video)

Этот увлекательный детектив – настоящий скандинавский нуар, перенесен на территорию Австралии: с крокодилами и без всяких украшений. Две детективки – педантичная и сдержанная Далси и шумная и хаотичная Эдди – абсолютные противоположности, и именно их "химия" держит на себе весь сюжет.

Феминистская сатира, серьезное расследование и черная комедия в одном флаконе. История начинается с убийства местного жителя на пляже, что совпадает с празднованием городского фестиваля. Чем дальше продвигается следствие, тем больше мрачных тайн открывает этот тихий городок.

Недавно у сериала вышел второй сезон, который продолжает приключения двух совершенно непохожих напарниц.

Актерский состав: Кейт Бокс, Мейделин Сами, Люк Хемсворт.

Какие украинские детективы должен увидеть каждый?

В украинском кинематографе есть немало крутых детективных сериалов. Все они имеют уникальные сюжеты и захватывают зрителей от первого до последнего эпизода. Среди таких лент:

"Парочка следователей"

"Ключи от правды"

"Тихая Нава"

"Следователь"

"Обратное направление" и другие.

