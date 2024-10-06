4 высокорейтинговых детективных сериала, которые держат в напряжении до последнего

Загадки, расследования и интрига – то, что увлекает поклонников детективов. Зрители не могут оторваться от лент, которые в каждой серии приоткрывают завесу главной тайны.

Кино 24 подготовил подборку высокорейтинговых детективных сериалов, которые точно не оставят вас равнодушными. Эти ленты имеют захватывающий сюжет, из-за чего захочется раскрыть все тайны как можно скорее.

Не пропустите 3 лучшие детективные сериалы за последние 10 лет

"Настоящий детектив"

Сериал состоит из 4 сезонов, каждый из которых имеет разный сюжет. Впрочем, общее все же есть – наличие жестоких убийств и детективы, которые должны расследовать их. Циничные преступления и запутанные дела – держат зрителя в напряжении во время просмотра, а попытки главных героев закрыть дело по-настоящему захватывают. События первого сезона разворачиваются в 1995 году вокруг убийства проститутки, которое расследуют детективы Мартин и Раст. Мужчины не могут понять, кто совершил это преступление, но все улики указывают на то, что это был определенный ритуал. Через 17 лет происходит похожее убийство, расследование которого поручили уже другим детективам, которые уверены, что Раст и Мартин тут точно смогут помочь.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер онлайн

"Мост"

В центре сюжета загадочный убийца, который оставляет тела людей на Эресуннском мосту – на границе между Швецией и Данией. Детективы Сага и Мартин начинают расследование дела и пытаются понять мотивы преступника. Впрочем, ход дела меняется, когда убийца связывается со шведским журналистом Даниэлем и сообщает ему определенные детали, которые будут касаться будущих жертв. Главные герои понимают, что преступник мстит и не остановится, пока не достигнет желаемого.

"Мост": смотрите трейлер онлайн

"Шерлок"

Детективные истории о Шерлоке Холмсе, которые создал английский писатель Артур Конан Дойл, получили новую волну признания благодаря экранизации в 2010 году. Однако события в сериале происходят не в XIX веке, а в современном мире. Шерлок Холмс – гениальный детектив, который известен способностью решить самые сложные и запутанные дела жителей Лондона. Ему помогает доктор Джон Ватсон, военный врач, вернувшийся из Афганистана. Главные герои в течение четырех сезонов сталкиваются с новыми вызовами и преступниками, но больше всего хлопот Шерлоку доставляет профессор Джеймс Мориарти – гений криминального мира.

"Шерлок": смотрите трейлер онлайн

"Как избежать наказания за убийство"

Анализ Китинг – успешная адвокатесса, которая преподает в университете предмет "Как избежать наказания за убийство". Профессор ежегодно выбирает четырех лучших студентов, которые получают возможность работать юристами. Ее подопечные делают все возможное, чтобы быть замеченными своей наставницей. В то же время Аннализ применяет иногда жесткие методы, чтобы достичь желаемого результата. Впрочем, главные герои еще знают, что совсем скоро окажутся в эпицентре преступления, поэтому им придется вспомнить все изученное и применить свои знания на практике.

"Как избежать наказания за убийство": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы позволяют не только раскрыть всех персонажей, но и углубиться в историю каждого преступления. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь многогранным миром детективов.