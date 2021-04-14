Майкл Дуглас и его супруга Кэтрин Зета-Джонс десятки лет проработали в кинематографе, демонстрируя своим детям все стороны актерской работы. Однако их это не отпугнуло, а в ближайшее время Кэрис и Дилан могут дебютировать в кино.

Актриса рассказала об этом на телешоу, выходящем на телеканале TODAY. Кэтрин Зета-Джонс заявила, что 20-летний Дилан и 17-летняя Кэрис будут строить карьеру в Голливуде. Поэтому звездные родители решили поддержать потомков в этом замысле и давать наставления в работе.

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Моя актерская работа является удивительной. Поэтому я могу только поощрять их делать то, что они любят. Они оба очень умные, изучают политику и историю. Все свои знания я передаю им,

– рассказала Кэтрин Зета-Джонс.

Актриса отметила, что вместе с мужем Майклом Дугласом она предлагала детям выбрать другую работу. Все потому, что популярность имеет другие стороны: это и хейтерство, и пристальное внимание прессы к личной жизни, и возможные провалы, которые будут обсуждать весь мир. Но, кажется, Дилан и Кэрис настроены решительно в стремлении стать актерами.

"Майкл и я, пожалуй, были первыми родителями, которые сказали: "Знаешь, может, тебе стоит подумать о другой карьере?" Но мы видели, насколько они увлечены этим делом. Они знают, что такое знаменитость. Они знают хорошие и плохие стороны Голливуда, вот и все", – добавила она.

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Что известно о детях Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за Майкла Дугласа, когда их сыну Дилану было 3 месяца. А за 3 года после этого у пары родилась дочь Кэрис.

По словам Кэтрин Зеты-Джонс, с детства ее дети посещали театральные лагери, где изучали актерское мастерство. Также Кэрис и Дилан хорошо знают, какова работа на съемках фильмов, ведь сопровождали родителей, когда те принимали участие в создании телепроектов.