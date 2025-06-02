Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Hollywood Reporter. В материале расскажем, что стало причиной смерти актера.

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Американский актер Девин Харджес умер: что произошло

Девин Харджес, который снимался в сериалах "Подпольная империя", "Готэм", "Оранжевый – хит сезона", "Элементарно" и других, умер в больнице 27 мая 2025 года. На момент смерти ему был всего лишь 41 год.

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Дело в том, что американский актер болел онкологией. Его борьба с этой болезнью была совсем недолгой: только в феврале Харджесу диагностировали рак, а уже в мае он умер в больнице Маунт-Синай-Вест в Нью-Йорке.

Известно, что после смерти актера остались его родители и бывшая жена – актриса сериала "Готэм" Шива Шобита.