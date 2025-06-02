Так, уже сегодня бесплатно можно посмотреть украинский сериал "Телохранитель". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете ленты и отзывы украинских зрителей.

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О чем сюжет сериала "Телохранитель"

По сюжету украинского сериала "Телохранитель" Екатерина Бойко после трагической гибели родителей становится наследницей крупного бизнеса. Еще в детстве отец предупреждал ее о возможной опасности и нанял телохранителя для нее и всей семьи.

Теперь, после смерти родителей, угроза ее жизни только растет: Екатерина вынуждена распутывать семейные тайны и разоблачать предателей, которые представляют опасность для ее близких и дела, что ей досталась в наследство.

"Телохранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

Но девушка даже не догадывается, что самая болезненная измена – совсем рядом. Ее любимый муж уже много лет обманывает ее с родной тетей. Теперь Екатерине придется преодолеть паутину лжи и предательства, чтобы встать на защиту своей дочери и людей, которые всегда были на ее стороне.

Ранее сериал был доступен только для спонсоров, однако теперь его наконец можно посмотреть бесплатно по ссылке на YouTube. Украинцы просто в восторге от сюжета: они отмечают динамичное развитие событий, стиль съемки и яркую игру талантливых украинских актеров.

Но больше всего зрители благодарны за то, что украинский кинематограф развивается и что с каждым годом появляется все больше лент именно на украинском языке.

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