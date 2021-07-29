Загадочный сериал с Николь Кидман в главной роли мы увидим уже очень скоро – 18 августа 2021. Редакция Кино 24 собрала основные факты про ленту и расскажет вам все, что знает на данный момент.

5 фактов о странном сериале "Девять незнакомцев" с Николь Кидман

Факт 1. "Девять совершенно незнакомых людей" – адаптация одноименного романа писательницы Лианы Мориарти

Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера писательницы Лианы Мориарти, увидевшего свет в 2018 году. Даже по трейлеру сериала понятно, что Мориарти таки удастся держать зрителей в напряжении.

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Факт 2. В центре сюжета – девять незнакомцев на "отдыхе" в отеле Tranquillum House

В сериале события происходят в Tranquillium House – шикарном спа-отеле в Австралии. Туда, на курорт, приезжают девять эмоционально выгоревших людей в поисках самих себя и для того, чтобы разобраться со своими проблемами. Однако, не все так замечательно, на первый взгляд. Одно условие, которое должны выполнить все посетители отеля – отказаться от общения с внешним миром, попрощаться со смартфонами, планшетами и 5G. Однако незнакомцы совершенно не имеют ни малейшего представления о том, что их ожидает в будущем.

Факт 3. Николь Кидман сыграет роль Маши – нимфы-хиппи

Ее персонаж очень загадочный – она ходит босиком по траве, у нее длинные вьющиеся волосы, носит свободное белое платье и разговаривает мягким, загадочным голосом. Маша учит других участников ретрита, которые приехали в Австралию в поисках гармонии и успокоения.

Николь Кидман в сериале "Девять совершенно незнакомых людей" / Фото Кинориум

Гуру Маша говорит незнакомцам, что они должны делать и как себя вести, несмотря на их желания. Главная героиня сама ведет себя странновато и ее упражнения на расслабление – необычные. В трейлере, который недавно опубликовали в сети, ситуация с каждой минутной становится все напряженнее и подогревает интерес зрителей.

Другие актеры и роли в сериале:

Мелисса Маккарти – писательница Фрэнсис;

Люк Эванс – зависимый Ларс;

Майкл Шеннон – мужчина, потерявший ребенка;

Самара Вивин – Джессика, зависимая от пластической хирургии;

Реджина Голл – разведенная домохозяйка;

Бобби Каннавле – пенсионер Тони.

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Факт 4. Трейлер вдохновлен похожими проектами, такими как "Большая маленькая ложь" и "Уничтожение"

"Через десять дней вы изменитесь", – говорит Николь Кидман актерам, каждый из которых лежит в открытых могилах, которые, по-видимому, они вырыли сами. Хм, совсем не зловеще!

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Факт 5. Создатель сериала – руководитель проекта "Большая маленькая ложь"

Опытный шоуранер Дэвид Э. Келли, который в 1990-е стоял за популярным юридическим сериалом "Законы Лос-Анджелеса", а в 2017 году придумал для HBO "Большую маленькую ложь" – гламурный и драматический сериал о скелетах в шкафах в семьях богатых и успешных людей. Воодушевленный успехом "Большой маленькой лжи" (а это восемь премий Эмми и четыре Золотых глобуса), в 2018 году Келли пришел со сценарием своего нового проекта к Николь Кидман — и впоследствии появился сериал "Отыграть назад", один из самых успешных проектов 2020 года, – отмечает Vogue.

Режиссером "Девять совершенно незнакомых людей" стал Джонатан Левайн, обладатель премии кинофестиваля Сандэнс.