5 фактов о странном сериале "Девять незнакомцев" с Николь Кидман
Источник:24 канал
Загадочный сериал с Николь Кидман в главной роли мы увидим уже очень скоро – 18 августа 2021. Редакция Кино 24 собрала основные факты про ленту и расскажет вам все, что знает на данный момент.
5 фактов о странном сериале "Девять незнакомцев" с Николь Кидман
Факт 1. "Девять совершенно незнакомых людей" – адаптация одноименного романа писательницы Лианы Мориарти
Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера писательницы Лианы Мориарти, увидевшего свет в 2018 году. Даже по трейлеру сериала понятно, что Мориарти таки удастся держать зрителей в напряжении.
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Факт 2. В центре сюжета – девять незнакомцев на "отдыхе" в отеле Tranquillum House
В сериале события происходят в Tranquillium House – шикарном спа-отеле в Австралии. Туда, на курорт, приезжают девять эмоционально выгоревших людей в поисках самих себя и для того, чтобы разобраться со своими проблемами. Однако, не все так замечательно, на первый взгляд. Одно условие, которое должны выполнить все посетители отеля – отказаться от общения с внешним миром, попрощаться со смартфонами, планшетами и 5G. Однако незнакомцы совершенно не имеют ни малейшего представления о том, что их ожидает в будущем.
Факт 3. Николь Кидман сыграет роль Маши – нимфы-хиппи
Ее персонаж очень загадочный – она ходит босиком по траве, у нее длинные вьющиеся волосы, носит свободное белое платье и разговаривает мягким, загадочным голосом. Маша учит других участников ретрита, которые приехали в Австралию в поисках гармонии и успокоения.
Николь Кидман в сериале "Девять совершенно незнакомых людей" / Фото Кинориум
Гуру Маша говорит незнакомцам, что они должны делать и как себя вести, несмотря на их желания. Главная героиня сама ведет себя странновато и ее упражнения на расслабление – необычные. В трейлере, который недавно опубликовали в сети, ситуация с каждой минутной становится все напряженнее и подогревает интерес зрителей.
Другие актеры и роли в сериале:
- Мелисса Маккарти – писательница Фрэнсис;
- Люк Эванс – зависимый Ларс;
- Майкл Шеннон – мужчина, потерявший ребенка;
- Самара Вивин – Джессика, зависимая от пластической хирургии;
- Реджина Голл – разведенная домохозяйка;
- Бобби Каннавле – пенсионер Тони.
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Факт 4. Трейлер вдохновлен похожими проектами, такими как "Большая маленькая ложь" и "Уничтожение"
"Через десять дней вы изменитесь", – говорит Николь Кидман актерам, каждый из которых лежит в открытых могилах, которые, по-видимому, они вырыли сами. Хм, совсем не зловеще!
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Факт 5. Создатель сериала – руководитель проекта "Большая маленькая ложь"
Опытный шоуранер Дэвид Э. Келли, который в 1990-е стоял за популярным юридическим сериалом "Законы Лос-Анджелеса", а в 2017 году придумал для HBO "Большую маленькую ложь" – гламурный и драматический сериал о скелетах в шкафах в семьях богатых и успешных людей. Воодушевленный успехом "Большой маленькой лжи" (а это восемь премий Эмми и четыре Золотых глобуса), в 2018 году Келли пришел со сценарием своего нового проекта к Николь Кидман — и впоследствии появился сериал "Отыграть назад", один из самых успешных проектов 2020 года, – отмечает Vogue.
Режиссером "Девять совершенно незнакомых людей" стал Джонатан Левайн, обладатель премии кинофестиваля Сандэнс.