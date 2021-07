Производство And Just Like That до сих пор имеет ошеломляющий успех, и, поскольку отклик фанатов был лишь положительным, исполнительные продюсеры стремятся к большему – не останавливаться на одном сезоне из 10-ти серий.

Майкл (исполнительный продюсер, режиссер и сценарист) и Сара Джессика Паркер планируют, что это будет больше, чем ограниченный выпуск десяти эпизодов на HBO Max, поэтому ждите, что скоро будет анонсирован второй сезон,

– сказал старший продюсер.

Сообщают, что со вторым сезоном, который, "как ожидается, будет объявлено позже" от HBO Max, "двери открыты" для Ким Кэтролл, чтобы вернуться на роль Саманты Джонс.

Было очевидно, что люди будут скучать по Ким. Если она когда-нибудь передумает, она может вернуться,

– отметило издание Daily Mail.

Напомним, 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала "Секс и город". Старший продюсер сериала отметил, что съемочный процесс проходит очень хорошо: "Реакция на улицах Манхэттена была невероятной. Постановка действительно достойна внимания в Нью-Йорке, городу это очень нужно – позитив и жизнь. Это то, чем очень увлечены Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон".

О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс и город" – читайте в нашем материале, который мы писали ранее. Вероятно, премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или начале 2022 года.