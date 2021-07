Виробництво And Just Like That досі має приголомшливий успіх, і, оскільки відгук фанатів був лише позитивним, виконавчі продюсери прагнуть до більшого – не зупинятися на одному сезоні із 10-ти серій.

Майкл (виконавчий продюсер, режисер і сценарист) і Сара Джессіка Паркер планують, що це буде більше, ніж обмежений випуск десяти епізодів на HBO Max, тож чекайте, що скоро буде анонсований другий сезон,

– сказав старший продюсер.

Повідомляють, що з другим сезоном, "який, як очікується, буде оголошено згодом" від HBO Max, "двері відкриті" для Кім Кетрол, щоб повернутися в роль Саманти Джонс.

Було очевидно, що люди будуть сумувати за Кім. Якщо вона коли-небудь передумає, вона може повернутися,

– зазначило видання Daily Mail.

Нагадаємо, 9 липня в Нью-Йорку офіційно почалися зйомки продовження серіалу "Секс і місто". Старший продюсер серіалу зазначив, що знімальний процес відбувається дуже добре: "Реакція на вулицях Мангетена була неймовірною. Постановка дійсно варта уваги в Нью-Йорку, місту це дуже потрібно – позитив і життя. Це те, чим дуже захоплені Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон".

Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте в нашому матеріалі, який ми писали раніше. Ймовірно, прем’єра перезапуску відбудеться наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.