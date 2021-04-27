Hulu представил первый тизер мини-сериала "Девять незнакомцев". Его снимают по мотивам одноименной книги писательницы Лианы Мориарти. Премьера экранизации состоится вскоре, в 2021 году.

Стриминговий сервис Hulu объявил, что Николь Кидман выступит не только как актриса, но и как продюсер экранизации одноименного бестселлера Лианы Мориарти 2018 года. Это опять мистическая и загадочная история, как и "Большая маленькая ложь", где актриса также сыграла одну из главных ролей.

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Сюжет сериала "Девять незнакомцев"

"Девять незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers") – рассказ о группе совершенно разных мещан. Они приезжают на 10 дней на курорт в отель под названием Tranquillum House. Николь Кидман сыграет директора курорта, которая работает с людьми, приводя их в "дорогу просветления". Однако незнакомцы абсолютно не имеют ни малейшего представления о том, что их ожидает в будущем.

Как сообщает Vogue, драма, скандалы, тайны и Николь Кидман – похоже, что шоу может перерасти в такую ​​же "Большую маленькую ложь". Кроме того, над Nine Perfect Strangers также будет работать команда "Большой маленькой лжи", в частности, как мы уже упоминали, продюсерская компания Николь Кидман (Blossom Films), продюсер Бруна Папандреу и сценарист Дэвид Э. Келли. Сложно превзойти живописные скалы калифорнийского Монтерея, но есть предположение, что шикарный спа с комнатами для медитации будет иметь не менее эффектный вид.

Яркий актерский состав "Девяти незнакомцев":

Николь Кидман;

Мелисса Маккарти;

Люк Эванс;

Мелвин Грегг;

Самара Уивинг;

Майкл Шеннон;

Эшер Кэдди;

Грейс Ван Паттен;

Мэнни Хасинто;

Тиффани Бун;

Реджина Холл;

Бобби Каннавале.

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Первый сезон сериала будет включать 8 серий.

"Девять незнакомцев" 2021: смотрите тизер сериала