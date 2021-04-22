После успеха ситкома "Как я встретил вашу маму" проект решили продолжить. Сериал выйдет на малые экраны под названием "Как я встретила твоего отца", а главную роль сыграет Хилари Дафф.

Заказчиком нового сериала выступила стриминговая компания Hulu. Кинопроизводители хотят показать знаменитый ситком глазами женщины, поэтому вместо Теда Мосби главным персонажем будет Софи. Сейчас подписали контракт на создание 10 пилотных серий "Как я встретила твоего отца".

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"Как я встретила твоего отца": сюжет сериала

Проект расскажет об истории матери Софи, которая начнет каждую серию из того, что будет садиться напротив сына и вспоминать, какие события ее привели к знакомству с его отцом. Зная сюжет "Как я встретил вашу маму", предполагаем, что на Софи ждет немало курьезных происшествий с ее друзьями. Но будет ли сиквел хоть как-то связан со знаменитым комедийным сериалом – пока неизвестно.

Сейчас авторы проекту не рассекречивают всех главных актеров. Известно, что главную роль сыграет Хилари Дафф. Актриса уже прокомментировала это событие.

Мне невероятно повезло в моей карьере сыграть несколько замечательных персонажей, и я с нетерпением жду возможности сыграть Софи. Как большая поклонница сериала "Как я встретил вашу маму", я счастлива и даже немного нервничаю,

– рассказала Хилари Дафф.

Вернутся ли к своим ролям актеры сериала

Вероятно, звезды сериала "Как я встретил вашу маму" не вернутся к своим ролям в новом проекте. Зато к созданию сиквела привлекли авторов, работавших над успешным ситкомом. В частности, Картер Бейс и Крейг Томас будут продюсерами сериала "Как я встретила твоего отца", а Исаак Аптакер и Элизабет Бергер – шоуранерамы. Перед объявлением о предстоящих съемках они заинтриговали сеть.

"Дети, я собираюсь рассказать вам невероятную историю: это история о том, как двум сценаристам удалось снимать телешоу своей мечты на протяжении 9 сезонов, и теперь они могут передать эстафету новой вдохновенной творческой команде с их собственной невероятной "историей, которую нужно рассказать, историей о том, как я встретила вашего отца"... Мы с нетерпением ждем, когда сможем помочь им", – отметили продюсеры.

Отметим, что сериал "Как я встретил вашу маму" выходил на экранах с 2005 до 2014 года. Главные роли здесь сыграли:

Джош Реднор

Нил Патрик Харрис

Коби Смолдерс

Джейсон Сигел

Элисон Ханниган