Звезда 2000-х сильно изменилась: что стало с Рори из сериала "Девочки Гилмор"

Когда-то Рори Гилмор жила среди книг, кофе, Йеля и бесконечных разговоров с Лорелай. Прошло более 20 лет, и сегодня Алексис Бледел уже совсем не та 16-летняя школьница из Старз-Холлоу, которую помнят поклонники сериала.

Как сообщает 24 Канал, в сентябре 2026 года актрисе исполнилось 45 лет, а на публике она появляется настолько редко, что каждый ее новый выход почти автоматически становится событием. И так, если в последний раз вы видели ее с книгой в руках и в школьной форме Чилтона, современный образ действительно может удивить.

От Рори до звезды серьезной драмы

Для Алексис Бледел "Девочки Гилмор" фактически стали большим стартом. Когда сериал вышел в 2000 году, актрисе было всего 19, а ее Рори быстро стала одной из главных телевизионных героинь начала 2000-х.

После "Старз-Холлоу" Бледел не осталась "той самой девушкой из сериала". Она сыграла в двух частях "Джинсов-талисманов", появилась в "Безумцах" и в конечном итоге получила одну из своих самых ярких ролей – Эмили в "Рассказе служанки". За эту роль в 2017 году актриса получила "Эмми".

Почему ее почти не видно

Она была замужем за актером Винсентом Картайзером, с которым познакомилась во время работы над "Безумцами". У супругов родился сын, а в 2022 году они развелись.

В тот же период актриса покинула сериал "Рассказ служанки". Перед пятым сезоном она объявила, что покидает проект. Но в 2025 году фанатов ждал сюрприз – Бледел вернулась в образе Эмили в финальной серии сериала.

Рори вернулась в большое кино

В 2026 году Бледел представила на фестивале Tribeca новый фильм "Ponderosa" режиссера Роба Райса. Она сыграла Сандру – мать героя Джека Дилана Грейзера. Это первый полнометражный фильм актрисы с 2019 года.

А вы помните Спайка из сериала "Баффи – истребительница вампиров"? Тогда вам точно будет интересно узнать, как актер выглядит сейчас.





