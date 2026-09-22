Як повідомляє 24 Канал, у вересні 2026 року акторці виповнилося 45 років, а на публіці вона з'являється настільки рідко, що кожен новий вихід майже автоматично перетворюється на подію. І так, якщо востаннє ви бачили її з книжкою в руках і в шкільній формі Чілтона, сучасний образ справді може здивувати.

Від Рорі до зірки серйозної драми

Для Алексіс Бледел "Дівчата Гілмор" фактично стали великим стартом. Коли серіал вийшов у 2000 році, акторці було лише 19, а її Рорі швидко стала однією з головних телевізійних героїнь початку 2000-х.

Після Старз-Голлоу Бледел не залишилася "тією самою дівчиною з серіалу". Вона зіграла у двох частинах "Джинсів-талісманів", з'явилася у "Божевільних" і зрештою отримала одну зі своїх найсильніших ролей – Емілі у "Розповіді служниці". За неї у 2017 році акторка отримала "Еммі".

Чому її майже не видно

Вона була одружена з актором Вінсентом Картайзером, з яким познайомилася під час роботи над "Божевільними". У подружжя народився син, а у 2022 році вони розлучилися.

Того ж періоду акторка покинула серіал "Розповіді служниці". Перед п'ятим сезоном вона оголосила, що залишає проєкт. Але у 2025 році фанатів чекала несподіванка – Бледел повернулася в образі Емілі у фінальній серії шоу.

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Рорі повернулася у велике кіно

У 2026 році Бледел представила на Tribeca нову стрічку "Ponderosa" режисера Роба Райса. Вона зіграла Сандру – матір героя Джека Ділана Грейзера. Це перший повнометражний фільм акторки від 2019 року.

А ви пам’ятаєте Спайка з серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"? Тоді вам точно буде цікаво дізнатись як актор виглядає зараз.





