Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Ахтема Сеитаблаева

В сентябре Ахтем Сеитаблаев официально представил свою новую возлюбленную Елену, а теперь пара постепенно раскрывает карты. Стало известно, кем работает новая девушка актера.

Как сообщает ТСН-Гламур, Елена рассказала, чем занимается в жизни. И нет, в этом романе не будет еще одной актрисы, продюсера или режиссера – ее профессия вообще не связана с кино.

Кем работает возлюбленная Сеитаблаева

Елена призналась, что занимается общественной деятельностью, связанной с дипломатией.

"Я занимаюсь общественной деятельностью. Это связано с дипломатией", – рассказала она.

Поэтому пока Ахтем работает с камерами, сценариями и съемочными площадками, его возлюбленная имеет дело с совершенно другой сферой.

Как познакомились Ахтем и Елена



Ахтем и Елена / Фото "Киевфильм"



По словам пары, их знакомство произошло на показе фильма "Додому". Именно тогда Сеитаблаев привлек внимание Елены своей харизмой.

"Он очень харизматичен", – кратко пояснила она.

Точную дату начала романа пара пока оставляет при себе. Ранее влюбленные лишь отмечали, что их отношения длятся уже более года.

Судя по всему, Сеитаблаев и Елена не спешат превращать личную жизнь в реалити-шоу – и в эпоху, когда некоторые успевают объявить об отношениях раньше, чем пойти на второе свидание, это уже почти отдельный жанр.

Ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о том, какая Ада Роговцева в жизни.