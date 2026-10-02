Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Ахтема Сеитаблаева
В сентябре Ахтем Сеитаблаев официально представил свою новую возлюбленную Елену, а теперь пара постепенно раскрывает карты. Стало известно, кем работает новая девушка актера.
Как сообщает ТСН-Гламур, Елена рассказала, чем занимается в жизни. И нет, в этом романе не будет еще одной актрисы, продюсера или режиссера – ее профессия вообще не связана с кино.
Кем работает возлюбленная Сеитаблаева
Елена призналась, что занимается общественной деятельностью, связанной с дипломатией.
"Я занимаюсь общественной деятельностью. Это связано с дипломатией", – рассказала она.
Поэтому пока Ахтем работает с камерами, сценариями и съемочными площадками, его возлюбленная имеет дело с совершенно другой сферой.
Как познакомились Ахтем и Елена
Ахтем и Елена / Фото "Киевфильм"
По словам пары, их знакомство произошло на показе фильма "Додому". Именно тогда Сеитаблаев привлек внимание Елены своей харизмой.
"Он очень харизматичен", – кратко пояснила она.
Точную дату начала романа пара пока оставляет при себе. Ранее влюбленные лишь отмечали, что их отношения длятся уже более года.
Судя по всему, Сеитаблаев и Елена не спешат превращать личную жизнь в реалити-шоу – и в эпоху, когда некоторые успевают объявить об отношениях раньше, чем пойти на второе свидание, это уже почти отдельный жанр.
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