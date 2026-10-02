Як повідомляє ТСН-Гламур, Олена розповіла, чим займається у житті. І ні, ще однієї акторки, продюсерки чи режисерки у цьому романі не буде – її професія з кіно взагалі не пов’язана.

Ким працює кохана Сеітаблаєва

Олена зізналася, що займається громадською діяльністю, яка пов’язана з дипломатією.

Я громадською діяльністю займаюсь. Це пов’язано з дипломатією, – розповіла вона.

Тож поки Ахтем працює з камерами, сценаріями та знімальними майданчиками, його кохана має справу з зовсім іншою сферою.

Як познайомилися Ахтем і Олена



Ахтем і Олена / Фото Київфільм



За словами пари, їхнє знайомство відбулося на показі фільму "Додому". Саме тоді Сеітаблаєв привернув увагу Олени своєю харизмою.

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Він дуже харизматичний, – коротко пояснила вона.

Точну дату початку роману пара поки залишає при собі. Раніше закохані лише зазначали, що їхні стосунки тривають уже понад рік.

Судячи з усього, Сеітаблаєв та Олена не поспішають перетворювати особисте життя на реаліті-шоу – і в епоху, коли дехто встигає оголосити про стосунки раніше, ніж сходити на друге побачення, це вже майже окремий жанр.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв розповів про те, яка Ада Роговцева в житті.