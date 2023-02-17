"Для меня большая честь": Ди Каприо прокомментировал свою помощь украинским детям

Известная голливудская звезда Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на помощь детским домам семейного типа в Украине.

Свою благотворительную деятельность актер прокомментировал в сети. В инстаграм-сторис он распространил официальное сообщение Фонда Елены Зеленской и сам написал, что для этого это действительно важная работа.

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Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь украинским детям

Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют,

– высказался он.



Леонардо Ди Каприо прокомментировал помощь Украине / Скриншот с инстаграма актера

Вчера, 16 февраля сообщили, что Леонардо Ди Каприо, известный главными ролями в таких фильмах, как "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Легенда Гью Гласса" и т.д. внес вклад в Фонд Елены Зеленской.

"Мы хотим поблагодарить @leonardodicaprio за его недавний вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку народа Украины. Его вклад заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых оборвала война. Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь" , – написали на официальной странице Фонда в инстаграмме.