Свою благодійну діяльність актор прокоментував у мережі. В інстаграм-сторіс він поширив офіційний допис Фундації Олени Зеленської й сам написав, що для цього це справді важлива робота.

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Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу українським дітям

Для мене велика честь підтримати Фонд Олени Зеленської, який забезпечує дітей та сім'ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та притулок,

– висловився він.



Леонардо Ді Капріо прокоментував допомогу Україні / Скриншот з інстаграму актора

Вчора, 16 лютого повідомили, що Леонардо Ді Капріо, відомий головними ролями у таких фільмах, як "Титанік", "Вовк з Уолл-стріт", "Легенда Г'ю Гласса" тощо, зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської.

"Ми хочемо подякувати @leonardodicaprio за його нещодавній внесок у Фонд Олени Зеленської у підтримку народу України. Його внесок полягає в підтримці молодих людей, життя яких обірвала війна. Дякую, Лео, що приєднався до Фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", – написали на офіційній сторінці Фундації в інстаграмі.